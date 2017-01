Brigantis 13-01-2017 12:39

Mucha gente no comprende su participación en el debate La Sexta Noche, un debate nada edificante, que promueve el jaleo y la desinformación. Sé que no se debe abandonar ninguna trinchera, ¿pero no le parece que más que trinchera ese debate es una cloaca, y que en vano usted y otros periodistas honestos son utilizados para intentar dignificarla? ¿Hasta cuándo?

Hola: veo que hay bastantes preguntas relacionadas con 'La Sexta Noche', así que intento resumir mi posición en esta respuesta por si no da tiempo a contestar a todas. Reconozco que yo mismo a veces he tenido dudas sobre el asunto de fondo, y respeto absolutamente a quienes consideran que no hay que asistir a este tipo de debates o que hay que irse cuando uno se siente ofendido. Como es obvio, quien decide qué periodistas o invitados debaten en un programa son los responsables del programa y de la cadena. Debo decir que jamás he recibido la menor indicación o presión para decir o no decir algo en 'La Sexta', y estoy agradecido por el respeto con el que siempre he sido tratado y por la visibilidad que 'infoLibre' y sus contenidos tiene en la cadena. Tal como es el panorama mediático, y con una radiotelevisión pública que a mí me vetó en todos sus programas al poco tiempo de acceder el PP al Gobierno, no es nada sencillo conseguir situar en el debate los datos y argumentos que podemos aportar y defender. En ese sentido, y a pesar de que coincido en que a veces es insufrible la forma en que algunos tertulianos embarran el debate hasta distorsionarlo por completo, también creo que muchísima gente sigue valorando el intento de defender puntos de vista y argumentos desde el respeto, la coherencia y la educación. Recibo, por cierto, muchos mensajes que me invitan o hasta me exigen abandonar el programa por el hecho de que en él participen Inda o Marhuenda. No veo que esos mensajes se dirijan a los políticos que también acuden al programa ni a otros colegas de otros medios que coinciden con ellos en distintas cadenas. Aunque no sea un plato de gusto, creo que sería un irresponsable si me dedicara a discutir conmigo mismo en lugar de debatir públicamente donde tengo oportunidad de hacerlo. Sólo tengo un límite: no me siento a discutir con quien me calumnie o difame o lo haga con el medio del que soy responsable, que es 'infoLibre'. Ya lo he practicado y volveré a hacerlo si ocurre.

(Perdón por la extensión, pero espero haber respondido también a otros socios que expresan la misma preocupación. Gracias!)