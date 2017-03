Hazte socio anual de infoLibre y elige tu regalo

info Libre

info Libre

----------------------------------

(*) Si se agotan las existencias de uno de los libros, info Libre enviará un ejemplar del otro.

Esta espara hacerte socio de. Durante el mes de marzo, apoyar el periodismo independiente y acceder sin restricciones a todos nuestros contenidos tiene premio.pueden elegir como regalo uno de estos dos libros: La mirada republicana, de Andrés de Francisco, y Los entresijos del final de ETA , firmado por Luiz R. Aizpeolea (*).Si ya eres socio anual, no te toca renovar la suscripción este mes y te interesa alguno de estos dos libros puedes participar en el sorteo de diez ejemplares quellevará a cabo entre todos los que soliciten participar escribiéndonos a socios@infolibre.es.El cese definitivo de ETA no ha sido el resultado de una negociación entre el Gobierno y la banda terrorista; tampoco de una rendición absoluta. Ha sido lo más parecido a lo que vaticinó el Pacto de Ajuria Enea hace 25 años:sobre la banda terrorista y su brazo político, que ha obligado a la izquierda abertzale a exigir a ETA el cese definitivo para salvar su proyecto político soberanista.ETA estaba condenada a desaparecer desde que decidió enfrentarse al ordenamiento jurídico y democrático. Los entresijos del final de ETA (Catarata), de Luiz R. Aizpeolea, narra con nuevos datos suen diez hitos y se extiende en los pormenores de su última etapa, que ha sorprendido especialmente a la parte más conservadora de la derecha española.Aizpeolea esFormó parte de la primera redacción de Egin en 1997 en el País Vasco y del semanario Ere en 1979. Fue corresponsal político de El Diario Vasco de 1981 a 1989. Desde entonces a 2012 fue responsable de la sección de Nacional en El País y posteriormente corresponsal político. Actualmente, colabora en el diario de Prisa, en Los desayunos de TVE y El Debate de La 1; en la radio y televisión vascas (EITB). Colabora, además, en la revista Cuadernos de Alzate, especializada en temas vascos. Es autor de varios libros, los dos últimos son Ciudadano Zapatero y ETA. Las claves de la paz, con Jesús Eguiguren.La mirada republicana (Catarata), de Andrés de Francisco, ofrece una mirada desde la izquierda política a la tradición republicana y una mirada republicana a la propia tradición de la izquierda política. Desde esta perspectiva de izquierda republicano-democrática, se va armando una concepción de la vida buena y de la buena sociedad que gravita centralmente sobreDado que esta es una idea compleja, La mirada republicana la va construyendo mediante un universo conceptual que incorpora a la libertad y la virtud, la identidad y la economía emocional, la ley y el derecho, la ciudadanía, el Estado y el diseño institucional, y una serie de valores éticos centrados en la austeridad, la verdad y la dignidad. El libro hace deltres de sus principales objetos de crítica porque —entiende— son tres mecanismos principales por los que se instala el privilegio en la estructura del poder social, y se pierde de vista el ideal de justicia social y política.Comoquiera que el elitismo es la doctrina que justifica el poder jerárquico de—sin olvidar que la izquierda también ha caído en esa trampa—, la apuesta democrática aquí defendida se complementa con una crítica no solo del desprecio elitista a las masas subalternas a lo largo de la historia, sino de su fundamentación filosófico-moral. En este caso, Ortega y Gasset brinda la oportunidad. El libro, que es complementario del que el autor publicó en 2007 en la misma editorial (Ciudadanía y democracia. Un enfoque republicano), se cierra con un homenaje a Gerald A. Cohen, emblema de la izquierda académica de las últimas décadas.De Francisco esde la Universidad Complutense de Madrid y ha trabajado en el campo de la metodología y la teoría social. Es autor de Teorías contemporáneas de las clases sociales (Madrid: Pablo Iglesias, 1993), Sociología y cambio social (Barcelona, Ariel: 1997) y Capital social (Madrid: Zona Abierta, 2001).Es miembro fundador dely coautor del manifiesto Por un giro analítico en Sociología (RIS, vol. 67, 2009). En el campo de la filosofía y la teoría políticas, ha publicado numerosos artículos además de los libros Republicanismo y democracia (Buenos Aires: Miño y Dávila, 2005) y Ciudadanía y democracia: un enfoque republicano (Madrid: Los Libros de la Catarata, 2007). Ha traducido a John Rawls al castellano y ha editado La república de Oceana, de John Harrington (Madrid: Capitán Swing, 2012).No lo pienses más: hazte socio ahora mismo haciendo clic aquí y haznos saber qué libro prefieres enviándonos uno correo electrónico a socios@infolibre.es haciendo constar tu nombre y tu dirección postal.¡Corre la voz!