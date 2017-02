info Libre

Viernes 3 de marzo a las 19 horas.

Viernes 3 de marzo a las 21 horas.

Domingo 5 de marzo a las 19 horas.

Jueves 9 de marzo a las 20.30 horas.

Viernes 10 de marzo a las 19 horas.

Viernes 10 de marzo a las 21 horas.

Sábado 11 de marzo a las 21 horas.

Con motivo del cuarto aniversario de, sorteamos entre todos los que nos apoyáis. Esta obra de teatro de Jordi Galcerán, protagonizada por Antonio Pagudo y Vicente Romero bajo la dirección de Gabriel Olivares, se podrá ver en el Teatro Maravillas de Madrid (calle de Manuela Malasaña, 6) a partir del 3 de marzo.La obra nos cuenta la. Hasta el inicio de la crisis económica, cuando alguien necesitaba dinero iba al banco y pedía un crédito que, en la mayoría de los casos, se le concedía. Y cuando la respuesta era 'no', el cliente se volvía a su casa cabizbajo creyendo que las cosas iban mal y que "el crédito no fluía". Sin embargo, en la actualidad, las cosas ya no son así. Y en esta nueva coyuntura se enmarca El Crédito que nos presentaque le hará la vida imposible al negarle el dinero al solicitarle unas garantías de solvencia imposibles para él.Para poder participar en el sorteo de entradas, los socios sólo tenéis que enviar un correo electrónico aespecificando tu nombre, apellidos, teléfono y fecha en que deseáis asistir.El sorteo incluye, para cada una de estas sesiones en las siguientes fechas:. Una vez realizado,se pondrá en contacto con los afortunados o afortunadas.¡Mucha suerte!