De 'Indas', 'Marhuendas' y demás ralea

Gonzalo de Miguel Renedo es socio de info Libre

Sábado de una semana cualquiera desde hace unos años. Está a punto de empezar elque ha convertido la actualidad informativa en un espectáculo, por más que la presencia de contados periodistas de casta aspiren a salvar el oficio.El debate de La Sexta Noche ha alcanzado cotas infumables de pornografía periodística. Un Sálvame Deluxe de la información política, con la diferencia de que en aquel se abordan cotilleos y chumineos rosas y en éste se simula examinar cuestiones de importancia desde un enfoque serio y riguroso. Nada más alejado de la realidad. Denada me sirve que estén presentes Marañas, Arocas o Escolares. Curiosamente, todos ellos orientados a la izquierda. En la derecha no parece que sea posible hallar algún periodista digno de serlo. O acaso no buscan bien. O a lo mejor es que no los hay en España.Lo cierto es que este programa, que concita el interés de millones de personas en este país, se ha convertido en el programa debate de referencia de toda la semana, lo que da una idea del tipo de país que nos ha quedado tras más de cuarenta años de democracia. Hemos pasado de un espacio de la joven democracia como era La clave, profundo, entretenido, enriquecedor, incluso para profanos en la materia que tratara, o así al menos lo recuerdo como adolescente, a un programa de la democracia avanzada convertido en un estercolero de la opinión que hace de la superficialidad su principal baza. ¿Habrá sido esta, en paralelo, la evolución de nuestra frágil democracia, de lacalidad mediática con escasos recursos a la podredumbre informativa con riqueza de medios? ¡Qué paradoja!Hay un personaje en esteque puede presentarse como el paradigma del tipo de televisión vacía que hoy se hace. Eduardo Inda (Pamplona, 1967), hasta donde se muestra,, y por ende, peligroso, que ha hecho de la agresión verbal su principal manera de expresión. Un tipo que, amparado en la libertad de expresión, insulta a todo aquel que bromee con las cosas serias, aunque luego reivindique para él su derecho a exhalar pestes de quien sea. El periodismo, decía un periodista de verdad, está hecho de inexactitudes y rectificaciones. Inda incluye un componente más: las. Malnacido es una palabra que este navarro cincuentón, pero de apariencia senil, aplica a menudo a sus presas. No piensen que habla de asesinos en serie o de violadores de niños,que lo son, malnacidos, sino que. Pensemos en el concejal Zapata, absuelto por sus comentarios en broma del genocidio nazi o sobre Irene Villa, -¿quién no ha hecho chistes de dudoso gusto? - o pensemos en los pobres titiriteros, ya libres de la justicia, pero que pasaron cinco días en la cárcel, que se dice pronto. Sinceramente, más de un año llevaría Inda en prisión si le aplicaran su vara de medir. Solo hay una diferencia, Inda no bromea, no hace teatro, habla en serio. Cuando habla, si bien él nunca rectifica, como el infame Trillo. Y, sin móvil informativo alguno, desde luego. Debe pensar que por ser extremo y radical resulta más creíble y fiable. Es justo al revés. Para disimular, suele jugar con una equidistancia calculada, atacando a tirios y a troyanos, a podemitas y fachillas, pero más a unos que a otros. Basta un examen exhaustivo y más atento para comprobar que solo se trata de una jugada más de su falso compromiso.Si esta es la, de su función social, si su calidad como servicio público que es empeora a medida que nuestra sociedad avanza, tecnológica y supongo que socialmente hablando, si esta es la deriva que llevamos, qué futuro nos espera a este y al otro lado de la pantalla. ¿Es la televisión la que nos mira y reflejao somos nosotros la que la miramos y nos induce a ser peores de lo que somos? Esa es la cuestión.