Los mayores

Anna Torralba es socia de info Libre

Abrumada y desorientada estoy intentando aclarar partes de mí, para ordenar mi presente, ya que me sobrepasan muchasque antes las solucionaba sin tener que pasar un mal trago.Para gente normal cambiar de compañía de telefonía es un mero trámite, a no ser que se te crucen personas de la sección de fidelización que dicen que te van a mejorar la oferta prometida por otra compañera o compañero, aunque esta mejora no llega nunca (más megas, televisión etc.).Te han. Te han. ¡Ah! Y tu mientras esperando el servicio prometido... Eso mismo me ha pasado con Jazztel.Solicitar al banco en el que firmaste la hipoteca que te indique cómo recuperar los gastos, que ahora el Tribunal Supremo sentencia que no pueden recaer en su totalidad en los usuarios, también me acobarda."Escriba a tal sitio que allá le indicarán...". Dos meses dice el BBVA que tardan en contestar en ese sitio.He pedido al Ministerio de Justicia, en Madrid, que me envíe información sobre losVaya, por si hay testamento. Papá cobraba 350 euros al mes y no tenía propiedades. Mi hermana y yo le ayudábamos.Ese documento es para conseguir unapor el tiempo que pasó preso (en 1937) en la plaza de toros de San Sebastián con los nacionales y en las playas cercanas a Carcasona, en campos de concentración franceses. Tenía 14 años cuando todo ocurrió .En fin, sólo expongo retazos de mi día a día, que me están llevando a malvivir, con miedo y mucha preocupación.Cercana a los 70 años, con una vida laboral de más de 37 años en la que ha habido de todo, si me lo permiten, en lugar de las noticias de los telediarios, de los debates de la actualidad, de derechas, de izquierdas, del cielo y del infierno... me he permitido ocupar un pequeño espacio aquí; con atisbos de mi vida que, tal vez, no os interesen pero que a mí me han librado del temor y me han liberado de la aprensión que suelo tener al enfrentarme aNo tengo problemas con mi pensión, ni con la luz, agua y gas, a los que mimo.. Creo que algo así dijo Sartre.Estoy orgullosa de pertenecer a mi generación y lástima que por el camino se estén perdiendode esos agitados y memorables años.