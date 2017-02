Las aguas revueltas también se tranquilizan

Manuel Jiménez Gálvez es socio de info Libre

Es una pena todo lo que está pasando en Podemos.Al parecer, por citar una percepción discrepante entre Pablo e Íñigo, se dice que para el primero,porque se encuentra fortalecido, flanqueado por PSOE y Ciudadanos; Errejón sostiene quey la crisis de régimen no se ha cerrado. Cito este punto tan sólo a modo de ejemplo entre otros existentes y para los que, leemos, no han sabido hallar un mejor entendimiento.Yo creo que. Que, a partir de ahora, por esta fractura que ambos protagonizan y que ya veremos cómo cristaliza y deviene en Vistalegre II, tal vez el Gobierno de Rajoy, una vez más sin despeinarse, saldrá fortalecido.Llegados a este punto, desconociendo el estado anímico de Íñigo Errejón y Pablo Iglesias en estos momentos, se me ocurre reprocharles que no hayan sabido ver en Carolina Bescansa elque ella podría haber desempeñado de intermediadora en estaMe pareció bien que, hace pocos días, Carolina alzara su voz manifestando su discrepancia por lo que estaba sucediendo en Podemos. Incluso hasta pensé que podría ser una buena señal si su queja se hubiese tomado más en consideración.En cambio, ahora, el sentimiento que me produce su abandono es todo lo contrario. Y no es mi deseo lanzarle ningún reproche. Percibo que ha querido, con la mejor disposición, afrontar el escenario de otra forma más constructiva, repartiendo y ampliando más la participación, y se ha topado con posturas excesivamente rocosas.Con todo, por no terminar estas líneas en un tono desalentador,, no estancadas ni muertas, aguas vivas y cristalinas.Y por último, me gustaría decirle a Carolina Bescansa que si reconsidera su postura y no se marcha, mejor; que si se deja ver e interviene en Vistalegre II, mejor. Así lo creo.