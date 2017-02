Cuando el querer no es poder

Martín Ángel Sánchez Morales es socio de info Libre

He podido seguir por las redes sociales y a través de los medios de comunicación lo que ha sucedido en el Congreso de Ciudadanos: parece ser que todo ha quedado en uny establisment del liderazgo del fundador Albert Rivera.Poco transfondo de propuestas, ideas y desarrollo del rumbo a seguir en políticas públicas, sino más bien unsobre qué queremos que nos llamen y dónde nos deben encasillar, ya no de socialdemócratas y de tercera vía europeísta, o eso es lo que trataban de enarbolar en sus comienzos, ya se definen como l, que fue el lugar donde nación la Pepa, Contitución de 1812, que dio pie y base a nuestros actuales basamentos políticos.Del paso intranscendente del Congreso queda la cuneta para todos/todas aquellos/aquellas ciudadanos de a pie que queriendo ir en listas, aportar ideas, proyectos, luz en elm camino del colectivo, quedan siempre apeados, por la encarnizada troupée de férreos guardianes pretorianos de la linea a seguir por el partido Ciudadaos, es decir nada de sillas de ruedas, muletas, calvicies, deformidades o liderazgos efervescentes que moleste a estos señores con coleta también como el señor Juan Cassá vecino de Málaga, o el otro señor que escribe asuntos relacionados con Inestrillas, y la extrema derecha española desde su escondido rincón editorial. Este señor, desde la Diputación, también en Málaga, niega cualquier imputación judicial, cuando ahí está la sentencia firme que le cayó sobre sus espaldas.Al margen de citar a estosapostados y navajeros, la alusión se hace por dejar evidencia en laque persiste en este partido de los Ciudadanos, pero sin ellos. Nadie puede dar un paso, nadie levantar la mano, nadie pedir la palabra libremente. Nadie darse de baja del partido, aunque no pagues las cuotas. A elloscon el número inflado de carnés que ya no lo son.