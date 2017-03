Por una nueva socialdemocracia de las bases

Miguel Ángel Sánchez Morales

es socio de info Libre

Hace unos días el equipo de Pedro Sánchez tuvo a bien enviarme, como supongo que al resto de personas interesadas en aportar ideas y proyectos, al documento Marco Por una nueva Socialdemocracia , que se presentó el 20 de febrero. Las ideas y propuestas que quise aportar con fuerza y vigor, desde la óptica del proscrito que quiere retornar a su casa, ya que tras 18 años militando en el PSOE y darme de baja por todo lo que sucedía, antes de la era de Pedro Sánchez claro está, y con los rubalcabianos lanceros y felipistas acérrimos dando ceras internas por doquier. Erala situación, para colmo coronan en Andalucía a una chica sin oficio ni beneficio, cuya única virtud era la dey leer como una cotorra cuatro folios mal escritos por sus ineptos asesores. Esa no era la situación política que yo necesitaba para salvarme, para curar mi dosis necesaria de ayuda colectiva y servilismo voluntario a la mal enferma sociedad española. Mi afán por ayudar, por aportar, por sentirme válido y útil a la sociedad, se desvanecieron en este cruel panorama.Para colmo de males cuando en el PSOE las aguas circulaban más o menos calmadas, ya en la Secretaría General, mi compañero Pedro Sánchez en cursillos de la escuela Jaime Vera (West point de Ferraz ), lideraba el partido. Yo, al igual que otros compañeros como mi gran profesor y amigo Luis Salvador, acabamos en esa época en el partido Ciudadanos,por un gran líder y por unas propuestas nobles y sensatas de excompañero Albert Rivera. Pero abandoné sus filas hace pocos meses,, ni mucho menos los cargos públicos elegidos con el dedo en mi ciudad de Málaga, por, era imposible tragarme los sapos de ultraconservadores, extrema derecha y liberales no de centro, sino de derecha esquinada. Imposible es solo una opinión como decía Albert Rivera en sus mítines, imposible era eso, apoyar a estos poderosos ineptos en terrenos políticos.Es ahora cuando, no sé si el PSOE me querrá nuevamente en sus filas como militante de base, que es como siempre he colaborado. Es ahora cuando he decido aportar ideas, aportes en redes sociales, plataformas webs, difusión y colaboraciones en difundir un documento mayúsculo y de gran peso específico, en el nuevo marco socialdemócrata que se percibe en el PSOE de las bases, que es el PSOE real el que motiva, el que lidera Pedro Sánchez como, por unos salvadores patrios sin líderes que den la cara y con una gestora marioneta por antiguos fantasmas salidos de las sombras chinescas de unos jarrones milenarios de la época de sus emperadores.Volviendo al inicio de mi columna y cuyo título enfoca, es plasmar unas ideas que aporten valor al documento marco. Voy al quid de la cuestión y comienzo con una reflexión, ya que pienso sinceramente que es necesario, para la nueva era que nos toca vivir, y los cambios tan instantáneos que recibimos.Es vital plasmar en el documento un buen argumento que de una vez por todas, presente las vías necesarias para separar el Poder Judicial de la vida política, y despolitizar en su totalidad.Necesitamos aglutinar nuevamente a todos los agentes sociales, empresariales, deportivos y culturales.Los objetivos primordiales que el PSOE debe retomar pasan por enfocar en primer lugar el desempleo juvenil y de parados en general, lacomo objetivo 1 de las nuevas políticas. Y claro está no hay trabajo sino hay empresas, esta cuestión es algo que muchos no quieren entender, pero es así, sin empresas no hay empleados.Tenemos que apostar firmemente por unas, donde la universidad y las empresas sean un nexo de unión.Necesitamos apostar nuevamente por nuestras agrupaciones locales y casas del pueblo, impulsarlas, apoyarlas y darles fuerza y lugares de reunión y debate político y de actualidad. De no ser posible por su elevado coste como parece ser, debemos crear nuevos lugares públicos de debate, en asociaciones, colectivos, bares, institutos por la tarde y sobre todo apuesta firme por las plataformas web 3.0 donde el debate abierto y participativo sea estable y bien apuntalado, pues parece que en el PSOE no llegó a funcionar bien como si se dá en otras fuerzas políticas que más lo usan y dominan.Elque siempre representábamos, como es la, la, ely la, el empoderamiento y acercamiento de las personas con discapacidad a la vida pública y política, pues ellos representan el esfuerzo, la lucha, el resurgimiento, el sacrificio y la honestidad, los valores como apoyo a estado de bienestar debilitados y aniquilados durante la crisis del Pp, la formación y la vida universitaria, la innovación,transparencia institucional, honestidad de sus representantes electos.Las nuevas tecnologías deben ser en el PSOE una lanzadera de hacer política, un palanca de impulso de divulgación de propuestas y ciberacción.La votación electrónica como forma de participación real y paulatina de la sociedad española en todas las propuestas electivas y de necesidad de decisión. Los certificados digitales y el e-dni suponen una fortaleza en seguridad, para la veracidad de dicho sistema de preguntas globales en ámbito local, regional y sobre todo estatal.La reformas de las leyes vinculadas aly la derogación de la Educación apuntalada por el PP, la Lomce es un sistema que no favorece la igualdad de condiciones ni la legitimidad en los contenidos educativos.Nuestros mayores merecen unque favorezca una subida justa, nuestros mayores, nuestros discapacitados y personas dependientes, necesitan un gran impulso en la ley de Dependencia que garantice unos mínimos que dignifiquen sus vidas. La ldebe impulsar a más usuarios la teleasistencia y mejorar el servicio.En España se deben apoyar las energías renovables y alternativas. España es un país que disfruta de muchas horas solar/pico, el sol como fuente de energía inagotable debe representar un % importante frente a otras energias costosas y dependientes. Es ilógico el recorte que desde el PP se hizo de este tipo de energías, eólicas, fotovoltaicas y de fuerzas marinas. Solo es entendible desde el punto de vista del incremento en las energéticas y sus puertas giratorias.Laes un ambicioso proyecto costoso, que apuntala enormemente el estado del bienestar en España. Países como Suecia o Finlandia conceden una cantidad económica vital a cada ciudadano nacido en Suecia y en mayoría de edad, esta cantidad de dinero es compatible con cualquier faceta económica, empresarial o emprendedora de sus conciudadanos. Cualquier persona da igual a que actividad se dedica recibe mensualmente 800 euros como cantidad que garantiza su vida y los gastos elementales de luz, alquiler, alimentos, combustible, telefonía, medicamentos, ropa etc.Esta renta básica realizando cálculos, el coste elevado puede salir de la deuda que las entidades bancarias pagarían en 15-20 años al Estado por el rescate económico que recibieron. LaEspaña necesita presentar sus avales con más fuerza que nunca en el nuevo paradigma europeo que se nos presenta, el brexit y la salida de Reino unido de la Comunidad Europea, representa unpara abordar, en conseguir que España consiga más peso específico frente a otros países hermanos como Francia, Italia o Alemania. Las incertidumbres creadas con la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump representa un brutal cambio a las relaciones intercontinentales.__________________