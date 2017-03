José Luis López Arnaiz es socio de info Libre _____________José Luis López Arnaiz es socio de

Cualquiera puede conocer al señor García. García es un, conservador de corazón y cumplidor de sus obligaciones como el que más.Votando siempre al mismo partido,y aguantando a su señora, que es de armas tomar. Sabedor de que paga más impuestos que nunca pero consciente de que, ya que cuando los políticos así lo disponen es que no puede ser de otra manera., decía siempre solemnemente a su esposa.Pero el señor García descubrió un día internet y se le ocurrió dejar de lado su periódico de toda la vida en papel y entrar a leer la prensa por internet. Toda la prensa, claro,. Y descubrió las redes sociales y distintos foros de opinión y se dio cuenta de que sucedían cosas que no acertaba a comprender. Y pregunto en los foros: ¿Se debe dar crédito a todo lo que publican los periódicos y se comenta en los foros y redes sociales? "Depende, le respondió un forero. Algunas veces y en algunos medios sí, pero hay que compulsarlo todo en la mayoría de ocasiones. ¿Sabía usted que dicen que las ministras que estuvieron en el Ministerio de Sanidad no eran médicos, ni tan siquiera economistas? Sí, claro. ¿Y que el anterior ministro de Educación y Cultura era abogado? ¿Ni tan siquiera profesor o actor y que su principal dedicación había sido la de sondeos de opinión y análisis de audiencias? "Sí, claro". Pues. Estoy seguro de ellosLo que usted afirma es de una falsedad manifiesta. Y más grave aún. ¿Es cierto que el actual Gobierno de la nación está inmerso en una trama de corrupción, cajas B, sobresueldos, financiación ilegal y pagos con dinero negro? Sí, parece cierto. Pues yo le digo que no creo una palabra, porque entonces tendría que echar por tierra mis creencias de toda la vida y pensar que mi fiel periódico, el que me ha acompañado todas las mañanas desde que tengo conciencia de comprarlo me ha estado mintiendo descaradamente. Eso es imposible, nadie puede escribir en un periódico cosas que no son ciertas, ni ocultar noticias de interés. Seguramente usted y algunos de esos diarios y foreros son de esos que se dedican a difamar a la patria y a los gobiernos de bien. Sepa usted caballero que yo soy un hombre serio y nos doy un paso atrás nunca, ni para tomar impulso. Y el señor García, muy indignado, dejó las redes sociales y de leer el resto de periódicos digitales.y su bien ganada paz y tranquilidad sabedor de que él, con