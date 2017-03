Igualdad de trato

José Antonio Torres Ruiz es socio de info Libre

Todos los movimientos feministas argumentan que la filosofía básica del pensamiento de esta corriente es la, sin distinción de sexos, cosa bastante razonable y coherente. Sin embargo, aunque coincido casi en un 100% con los postulados básicos del feminismo, hoy en día lamentablemente hemos llegado al punto de que si uno expone públicamente las desigualdades que afectan al colectivo de hombres, se arriesga a que sea calificado deo bien de no ser defensor de los derechos de las mujeres. Puedo asegurar que no hay nada, absolutamente nada de eso en mi persona.y vivo felizmente con mi mujer y mi hija. También apoyo gran parte de las políticas que se están llevando a cabo contra la violencia de género, pero hay una cantidad de datos, que se pueden confirmar en cualquier página de internet al respecto, que corroboran lasy que no aparecen nunca en portada alguna de periódicos de tirada nacional o en programas de televisión o de radio:- Losen España son principalmente de hombres, así como el número de indigentes que son casi el 80 %. No se hace nada para analizar las causas y acabar con ello.- Casi el 90% de laso con lesiones irreversibles son de hombres. En el año 2015, murieron más de 550 hombres por accidente laboral (RTVE noticias, 29.02.2016) ¿Cuándo vemos este tema en portada? Si fueran 550 mujeres en lugar de 550 hombres ya se habría creado un Ministerio específico contra la siniestrabilidad laboral o bien se hubiera creado un gran pacto de Estado contra la misma.- Cuando muere un hombre a manos de una mujer en el domicilio familiar, desde ningún ayuntamiento de España se convoca una manifestación ni tan siquiera un minuto de silencio, ni mucho menos días de luto.en 2016 víctimas en el ámbito familiar (son bastantes menos que las mujeres, eso sí, pero merecen también respetabilidad social), sin embargo casi todo el mundo sabe que han sido más de 50 las mujeres muertas en 2016 por violencia de género.- Las víctimas delson principalmente hombres, tema éste tan sólo tratado muy superficialmente en los medios. Tampoco se estudian sus causas profundamente para conseguir eliminar esta lacra. Es indudable que si fuera al revés, habría miles de campañas de concienciación sobre la importancia de los estudios para motivar a las alumnas. Lo mismo ocurre con el acoso laboral, que está mucho mejor estudiado y controlado porque afecta a más mujeres que hombres.- Si se quiere implantar cuotas de mujeres, cosa que me parece correcta, considero más correcto aún que se implanten, no sólo en los puestos de poder bien remunerados. Igualmente que se den becas para hombres igual que se dan para mujeres o bien ayudas para montar empresas también para hombres-En los, los hombres lo perdemos todo (hijos, casa, etc). Nunca vemos este tema como primicia informativa en ningún medio. Además, según la ley integral contra la violencia de género, al hombre denunciado por elloel derecho fundamental a la presunción de inocencia.- Las personas divorciadas arruinadas sin custodia de hijos, pero con deudas tras el divorcio son todos hombres.- La imagen que se suele dar en general en los medios de comunicación de los hombres, en comparación con la mujer, es de irreflexivo, inmaduro o infantil.- Prácticamente no existen programas de televisión o de radio donde se invite y se puedan expresar libremente las muchas asociaciones de hombres defensoras de sus derechos. Casi el 100% de estos programas de denuncia social lo copan asociaciones de mujeres.- Todas las portadas informativas relacionadas con la desigualdad o maltrato hombre/mujer, son exclusivamente para remarcar las desigualdades de las mujeres (en el trabajo, en el hogar, maltrato psicológico, etc).Obvio es decir que, al minimizar o ningunear los derechos de los hombres, se estáa este colectivo. Con la reiteración diaria en los medios de esta actitud, el engranaje-político mediático parece que ha conseguido lo inevitable: la aceptación social de que sólo merecen ser evidenciadas las desigualdades que sufren las mujeres.Desde aquí quiero denunciar estea las desigualdades que padecemos los hombres, pues me indigno cuando los medios de comunicación se arrodillan de manera tan descarada ante determinados intereses y sin embargo no denuncian estos hechos que he detallado tan graves. El Sistema está tratando de llegar a un pacto de Estado, entre todos los partidos, contra la violencia de género, pero hipócritamente quiere rehuir el problema de la desigualdad del colectivo de hombres. Se ha conseguido que sea éste un asunto políticamente incorrecto. ¿Hay algún medio o asociación de mujeres que proteste ante estas injusticias? ¿Por qué? ¿Somos los hombres ciudadanos de segunda? ¿Por qué ni siquiera hay debate en la izquierda española acerca de esto? En definitiva, ¿quécondicionan a los grandes medios para no prestar atención a este asunto?Tengo fé en que desde este diario se comience a dejar atrás este tabú en los medios. Como he indicado antes, pienso, que se han de considerar desde el Estado todas estas desigualdades que sufren los hombres con la misma atención que las desigualdades de las mujeres o que el pacto de estado contra la violencia de género