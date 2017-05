Félix Serrano Alda es socio de info Libre



El Findget Spinner, la estrella de tres brazos que gira sobre su eje cojineteidal es laen la escuela, como los cubos infinitos proliferan entre los oficinistas estresados que habían perdido suen la que depositar sus odios y tirrias hacia los jefes o compañeros.En el año 1995 Daniel Goleman publicó Emotional Intelligence, libro del que hemos estado esclavos todos estos años porque nos pareció un planteamiento inteligente. Los niños a los que dejaron la magdalena o pastelito sobre la mesa, mientras el profesor se marchaba para que los pequeños se planteasen la disyuntiva entre elegir si se comían el dulce o esperaban a la hora correspondiente (almuerzo o comida, no recuerdo).Y los niños que supieron esperar su momento, al cabo de los años, llegaron a ser hombres/mujeres de pro en la vida. Daniel no nos conto que sucedió con aquéllos que se la comieron. Inteligencia emocional a tope desde entonces. No enrabietarse ante las provocaciones o disgustos, sino saber esperar "tu momento". Y en general saber esperar y preparar "tu momento" ante todo en la vida.En los años 2000 alguno/as amigo/as de mis hijas fueron pioneros, expertos y esclavos del tamagochi. Y yo vaticiné que los mejores tamagochistas o más persistentes no serían los más preparados, formados, graduados en la vida y con mejores trabajos. Lo de felices, coherentes, sensatos y hombres/mujeres de pro, no lo puedo juzgar y lo dejo a su mejor criterio y experiencia.Y ahora que nos está invadiendo –sobre todo en colegios-, el Fidget Spinner, me atrevo a pronosticar que los fidgetspinners lovers en 10-15 años no serán los más evolucionados en sus estudios y preparación académica o profesional. Claro que igual montan un nuevo facebook, google o amazon o nos llevan a la luna los fines de semana. Espero que sea con vuelta.Y como no puedo reprimirme de terminar sin una malandrinada, ahí va: "El hijo de un amigo es muy listo, muy listo, y hace cuatro meses ganó un premio de 'matemáticas computacionales de las dispersiones cuánticas', un viaje a Australia. Y ahora está allí a ver si sale algún concurso semejante y gana un billete de vuelta". Pavernosmatao.