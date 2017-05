¿Cuándo empezamos realmente?

_______________



Mario Diego es socio de info Libre

Como ya he tenido la ocasión de decir, elque el PSOE nos está proporcionando desde hace más de dos años —para hacernos olvidar que hasta el día de hoy sigue sin explicarnos porqué desde el advenimiento de Zapatero el partido socialista perdió más de cinco millones votos—, si no me deja indiferente tampoco me apasiona.Una parte de los medios de comunicación y de los “politólogos” toman el relevo de los dirigentes socialistas para celebrar con entusiasmo laque, según los primeros, nos ha proporcionado el Partido Socialista. Como bien dijo Pedro Sánchez en su primera intervención cara a los militantes:. Parafraseándolo yo diría que la supuesta lección de democracia empieza hoy y, en el mejor de los casos, solo acabará dentro de algunos meses, cuando ladefinitivamente las decisiones de la mayoría ganadora.Debo reconocer que me he equivocado en mis pronósticos, daba como ganadora a Susana Díaz. Dicho esto, sigo pensando que Díaz no quería participar en esa competición que conducía al puesto de secretario(a) del partido. Lo que la mayoría de la prensa calificó como “táctica electoral” por parte de ésta, refiriéndose al tiempo tardado en declararse competidora, en realidad, ha sido el tiempo que han tardado para convencerla lasoliendo a naftalina y sacadas, para la ocasión, de sus armarios dorados.Explicar al conjunto del país en general, y a sus militantes en particular, que los resultados desastrosos coleccionados por el PSOE, elección tras elección, eran la consecuencia de lo mal que lo hizo Sánchez y lo bien que lo hizo el partido a lo largo de su historia, ha sido la mayorque los notables del partido han querido llevar a cabo. Y así se lo hicieron saber sus militantes este 21 de mayo.Fundamentalmente, esta victoria de Sánchez ¿espara salvaguardar los intereses de la clase trabajadora? Mucho me temo que no. Por ahora son muchas las declaraciones de intención, son muchas las declaraciones para los titulares de la prensa, pero leyendo el programa de Pedro Sánchez, se puede dar uno cuenta que las tres cuartas partes no son otra cosa que vagas generalidades.Y en la parte que se puede considerar más concreta, aunque buscando con ahínco, hay lindezas como ésta: “Laaprobada por el PP que ha aumentado la precariedad, los bajos salarios, las desigualdades y el riesgo de pobreza”. ¿A caso piensan, los nuevos renovadores de la social democracia, que la reforma laboral del PSOE llevada a cabo por Zapatero ha contribuido a mejorar la precariedad, a aumentar los salarios y a disminuir la desigualdad?O esta otra: “Promover una alianza de los socialistas con los sindicatos con el doble objetivo de desarrollar un modelo de crecimiento y un marco laboral basado en el diálogo social y la negociación colectiva”, que si la añadimos a esta otra: “Fijar el Salario Mínimo Interprofesional, respetando el diálogo social, en 1.000 euros mensuales para 2020”, ilustra perfectamente lade dichos renovadores de la social democracia, como también lo muy a izquierda que sitúan.Si algo ha sido positivo en este primer round es el hecho de constatar queaún mantiene cierta consciencia de clase. El hecho de cantar La Internacional a las puertas de Ferraz, una vez conocido los resultados, demuestra que esa parte de la militancia no está dispuesta apor los notables y otros barones, o por lo menos eso espero.La clase trabajadora no puede dejar entre las manos de la curia varonil y otros miembros de Consejos de Administración, la defensa de sus intereses de clase. Ésta solo puede confiar en sí misma, en su determinación y su lucha para cambiar su suerte. Y en esta tarea se necesita a todo aquel que siendo consciente de su pertenencia a dicha clase se eche a la calle,