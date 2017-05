¿Demasiada sinceridad?

_____________



Jesús Pichel Martín es socio de info Libre

Unidos Podemos ya ha presentado en el Congreso de los Diputados su moción de censura, que defenderá Iglesias Turrión como. Pero el propio Iglesias ya ha aclarado a su Consejo Ciudadano estatal que sabe que no será presidente del Gobierno, quedistinto, que donde importa ganarla no es en el Parlamento, sino en la calle. Según ha dicho, es unaEn nuestro sistema político los ciudadanos no elegimos al presidente del Gobierno directamente. Elegimos a los diputados y es el Congreso quien lo elige. Por eso la Constitución prevé dos mecanismos para regular las relaciones entre Gobierno y Cortes Generales: la, presentada como mínimo por el 10% de los diputados, y la, que puede presentar el presidente para ratificar su política (ganando de nuevo la confianza que obtuvo al ser investido). La moción de censura necesita de mayoría absoluta para salir adelante; la cuestión de confianza, de mayoría simple.Es de agradecer que haya explicado con tanta claridad que está utilizando estratégicamente (como hicieron González y Hernández Mancha), un instrumento parlamentario. Quizá por eso no ha tenido reparo en advertir de que presentará un programa de Gobierno que tiene que ir necesariamente más allá de nosotros mismos. Una forma de decir que lo que presentaráde gobierno, sino algo más allá (quizás la transversalidad del desplazado Errejón). A fin de cuentas, sabe que ni tendrá que llevarlo a cabo, ni nadie podrá reprocharle que no lo cumplió. Y, gracias a su exceso de sinceridad, ahora todos sabemos que"España es mejor que su Parlamento" es un buen titular populista (sustituto de aquel "no nos representan" que ahora, sentado en su escaño de representante, no puede utilizar), pero ciertamenteporque cuestiona el sistema democrático.