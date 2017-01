El viceconsejero de Salud y el gerente del Servicio Andaluz de Salud renuncian a sus cargos

Designados los sustitutos

Fusiones hospitalarias

El hasta ahora viceconsejero de Salud andaluz, Martín Blanco, y el gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), José Manuel Aranda, han renunciado este martes a su cargo, según ha anunciado el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde se ha dado luz verde al inicio del trámite para derogar las órdenes sobre la puesta en marcha delSegún ha informado Europa Press, Vázquez ha trasladado que la renuncia se produce a petición propia y ha agradecido a ambos los "importantes" servicios prestados "en favor de la sanidad pública". Como se recordará, en las últimas semanas se han producidoen varias ciudades andaluzas para reclamar mejoras en la sanidad y el portavoz ha querido desvincular las dimisiones de esas movilizaciones, apuntando que han presentado sus renuncias "cuando han considerado oportuno" y convencidos de que era necesario que se tomara desde la Consejería de Salud un nuevo impulso "en las negociaciones"."No hay ningún detonante de nada, sino la generosidad de dos personas que se han volcado por la sanidad pública y nadie ha motivado su renuncia, sino su propia generosidad y su compromiso con la sanidad pública", ha recalcado.En la rueda de prensa, el portavoz también ha trasladado que ya se ha procedido a nombrar a quienes serán sus sustitutos:, como viceconsejera de Salud; y, como gerente del Servicio Andaluz de Salud. Baena ocupaba hasta ahora el cargo de directora de Investigación y Gestión del Conocimiento de la Consejería de Salud, mientras que Martín Patón estaba al frente de la Dirección gerencia del Hospital Virgen Macarena de Sevilla.Los nuevos nombramientos, según ha explicado el portavoz, suponen un nuevo impulso con una"optimizar la organización del sistema público de salud en Andalucía y mejorar y avanzar en la interlocución con la sociedad, con los profesionales y con los empleados públicos".Vázquez ha querido dejar claro que Martín Blanco y José Manuel Aranda han hecho un "gran trabajo por la sanidad pública", ya que han "negociado de sol a sol, se han dejado la piel en la mesa de trabajo y se han comprometido desde el primer momento con la mejora de la sanidad pública". Ha asegurado que sus renuncias, "en absoluto", tienen que ver con lasque se han hecho desde otras formaciones políticas."Han demostrado la generosidad de quererha asegurado el portavoz, quien ha señalado que desde "hace tiempo" habían puesto sus cargos a disposición del consejero de Salud, Aquilino Alonso. Preguntado sobre si en algún momento el propio consejero ha planteado su renuncia, el portavoz ha señalado que eso "no se ha producido en ningún momento" y ha recalcado que Alonso tiene "la confianza" en el trabajo que está desarrollando.A su juicio, el paso que han dado Martín Blanco y José Manuel Aranda "tiene que tender a seguir avanzando en la consecución de un acuerdo final donde existen"Ellos entienden que es el momento de que otros interlocutores continúen el trabajo", ha señalado Vázquez, para quien "ya no hay argumentos para no llegar a acuerdos", recordando que los presupuestos para sanidad han aumentado, mientras que se están recuperando derechos de los trabajadores sanitarios."En Andalucíay quien lo diga está mintiendo", ha manifestado el portavoz del Ejecutivo, quien ha confiado en que los sindicatos se vuelvan a sentar a la mesa de negociación, "porque estamos respondiendo a la totalidad del acuerdo firmado".El portavoz ha anunciado además que este martes se pondrá en marcha el trámite para derogar las órdenes sobre la puesta en marcha del proceso de fusiones hospitalarias, lo que afecta concretamente a las provincias de, donde ya se había iniciado el proceso. Ha recordado que ya se anunció en su momento que quedarían paralizadas las órdenes de fusiones hospitalarias en las provincias donde habían comenzado, mientras que hoy se da el paso de la derogación de las mismas."Nadie como el Gobierno de Andalucía defiende la sanidad pública y por eso seguimos tomando decisiones para avanzar en su fortalecimiento, escuchando a los profesionales, a los ciudadanos y a los agentes sociales", ha sentenciado Miguel Ángel Vázquez, quien ha querido dejar claro que para la Juntason prioritarios.El trámite de derogación de las órdenes sobre fusiones hospitalarias, que lo llevará a cabo la Consejería de Salud, se hará, según ha explicado, "preservando siempre el derecho de los profesionales sanitarios".Ha explicado que la Junta da este paso porque es "sensible" a lo que escucha: "Si las fusiones habían generado cierta inquietud entre la población o no habían sido entendidas por parte de la ciudadanía, lógicamente tenemos laVázquez ha agregado que el proyecto de las fusiones tenía, "mejorar la sanidad pública, su eficiencia y la prestación del servicio público", que debe organizarse siempre para garantizar la plena satisfacción de los usuarios."Como este Gobierno sabe escuchar a la ciudadanía y comparte con la inmensa mayoría de los ciudadanos el interés común de la defensa a ultranza de una sanidad pública y de calidad, hace los cambios que se tengan que hacer en la línea de avanzar en la mejora la prestación de este servicio público", ha indicado.Para Vázquez, es posible que otros tengan "intereses distintos", ya sean el, a través de la sanidad pública, o el, pero los ciudadanos y la Junta comparten un único interés, la defensa de su patrimonio, que es la sanidad pública, que van a defender "con uñas y dientes".