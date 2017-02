C's insiste en que revisará el pacto con Susana Díaz si deja la Junta de Andalucía

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado , ha insistido este miércoles en que su partidosi la presidenta de la Junta, Susana Díaz, abandona su cargo para concurrir a la Secretaría General del PSOE.En una entrevista en Los Desayunos de TVE , Aguado ha asegurado que si Díaz dimite tendrán que hablar del acuerdo parade la Junta. "El pacto de investidura era sólo para Díaz, y si decide irse habría que hablar de ello", ha aclarado.Por otro lado, el dirigente naranja ha hablado del ejecutivo de la presidenta madrileña,, de la que ha asegurado que no es su candidata y que no cree en su proyecto, pero que su partido cumplió con la "responsabilidad" de que hubiera Gobierno al apoyarla.Así, ha dicho que eso ha permitidoa un partido que ha gobernado durante 20 años, que coincide con las tramas de corrupción más conocidas", y desmontar "esa imagen de buenos gestores que tienen".Con todo, Aguado ha manifestado su deseo de ganar a Cifuentes a partir del próximo ciclo electoral, cuando su partido se planteará entrar a formar parte de los gobiernos. "Queremos liderar, demostrar que se puede gestionar mejor que el PP. Y si no se puede, estamos", ha apostillado