La presidenta de la Junta,, ha reivindicado este martes el consenso vigente sobre los principios de "igualdad y solidaridad" vigentes desde el 28F y ha garantizado que Andalucía "benefactora en los cambios que se acometan en España ahuyentando la tentación de asimetrías y discriminaciones". "El reconocimiento de la diversidad de un país no es remotamente incompatible con la igualdad", ha dicho.Susana Díaz ha lanzado este mensaje en su discurso durante el acto institucional en el Teatro de la Maestranza de Sevilla con motivo del Día de Andalucía tras la entrega de los títulos de Hijo Predilecto y de las Medallas de la comunidad. "Una Andalucía más fuerte es necesaria para una España más fuerte, sobre eso existe, Andalucía es parte sustancial de España porque los intereses andaluces casan sin ningún esfuerzo con el interés del Estado", ha defendido la jefa del Ejecutivo andaluz, que ha reclamado "un Estado más cooperativo y más respetuoso de las propias autonomías, más cohesionado, con instrumentos como un sistema de financiación justo que puede garantizar la igualdad los ciudadanos y el equilibrio territorial".Susana Díaz ha resaltado el valor de, la "solidez" de nuestro sistema democrático y el "respaldo" a nuestras instituciones porque "la inestabilidad es un factor incompatible con el avance social" y ha pedido "ser conscientes de ello y no confundir a la gente para poner en riesgo lo mucho avanzado en Andalucía y España bajo el paraguas del Estauto y de la Constitución de 1978".En su opinión, la reforma de la Constitución "es necesaria para dar respuesta a nuevas necesidades, pero debemos abordar estos cambios siendo conscientes de que la actual dio paso al periodo de libertades y progreso más amplio y profundo de la historia de España". En este sentido, ha reivindicado la vigencia del consenso sobre los principios de igualdad y solidaridad presentes en la base del 28F que Andalucía debe proyectar hacia fuera para "una influencia benefactora en los cambios que se acometan en España ahuyentando", ya que considera que "el reconocimiento de la diversidad no es ni remotamente incompatible con la igualdad de todos los ciudadanos y de todos los territorios de España".Susana Díaz también ha defendido la necesidad de "ser conscientes de quesin restricción a todos los ciudadanos", para lo que se ha comprometido a "no arriar las banderas" en defensa de la educación y la sanidad pública y la atención a la dependencia.