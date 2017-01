Barcelona crea un Buzón Ético para denunciar prácticas corruptas anónimamente

Funcionamiento

Programario libre

El Ayuntamiento de Barcelona activará este viernes el Buzón Ético y de Buen Gobierno ( ajuntament.barcelona.cat/bustiaetica/ca ) como el principal canal del consistorio para denunciar anónimamente prácticas corruptas y lesivas para el buen gobierno de la ciudad, informa Europa Press.En una rueda de prensa este jueves, el teniente de alcalde y concejal de Derechos de la Ciudadanía, Jaume Asens, ha explicado que(OTBP), los servicios informáticos del Ayuntamiento y miembros de la entidad Xnet.El buzón, que ha tenido un coste de 50.464 euros, permitirá a la ciudadanía y al personal municipal poner en conocimiento del Ayuntamiento aquellas conductas, principios éticos y de conducta garantizado el anonimato y la indemnidad del comunicador.-un departamento independiente formado por dos funcionarios de carrera escogidos por concurso público-, y el informador podrá conocer qué seguimiento se ha hecho de su solicitud para poder supervisarlo.Asens ha asegurado que se trata de un "servicio pionero en el Estado y en Europa", y ha expresado que, ya que, según él, la propia existencia de este buzón debería servir para que no se produzcan prácticas corruptas."Se trata de una herramienta que, aunque nos hace más fuertes democráticamente", ha dicho, y ha afirmado que espera que este buzón sea un ejemplo que se replique en otras ciudades y administraciones.Una vez presentada la denuncia, los usuarios obtienen un código de acceso a un canal de comunicación de carácter confidencial, lo que permiteen la comprobación de los hechos y del estado de tramitación del caso.En el tramo final del proceso de investigación, el servicio prevé dar respuestas, que pueden iradministrativos para "restaurar la legalidad alterada", sin descartar tomar medidas sancionadoras y disciplinarias.El gerente municipal de recursos, Joan Llinares, ha asegurado que"La herramienta la planteamos para desarrollar una mejora de la administración, no para que se use de forma desviada", ha expresado Llinares, y ha aseverado que tambiéna las que hacen referencia las quejas.Este espacio digital se inspira en mecanismos similares, como el buzón de Xnet, y ha contado con el, que forma parte del Consell Ciutadà Assessor de la OTBP del Ayuntamiento.Se ha creado mediante la interfaz GlobaLeaks, un proyecto de programario libre del Hermes Centre for Transparency and Digital, y el consistorio ha remarcado que su uso es sencillo y consta de cuatro pasos:Los comunicadores que utilicen el buzón ético, una herramienta que permite mejorar la privacidad y seguridad en Internet.