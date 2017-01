La CUP no seguirá negociando los Presupuestos catalanes para 2017 si sus bases los rechazan este sábado

Proceso paralelo

La CUP ha anunciado este martes que no seguirá negociando lossi sus bases rechazan, en el Consell Polític de este sábado, la última propuesta del Govern para lograr el sí de los anticapitalistas.Según ha informado Europa Press, el diputado de la CUP Albert Botran ha detallado en una rueda de prensa en el Parlament quey se mantendrá aunque se amplíe el plazo para negociar.El período para acercar posiciones y rubricar un acuerdo podría ampliarse si algún grupo llevara las cuentas al Consell de Garanties Estatutàries por considerarlas no constitucionales: esto daríahasta que el órgano consultivo se pronuncie.Botran ha dicho que las bases votarán el sábado sí o no a los Presupuestos y queque permitiera seguir negociando con el Ejecutivo: "El día 28 saldrá un sí o un no definitivo a la propuesta del Govern".Precisamente sobre la última propuesta del Ejecutivo, que es la que votarán las bases el sábado, ha destacado que tiene aspectos positivos en educación y en creación de fondos sociales, pero "se echa de menos alguna medida enLos anticapitalistas reclamaban al Govern un, que "parecía que ERC también apoyaba" pero que finalmente el Ejecutivo ha rechazado."Ahora la decisión está en manos de la militancia" porque la propuesta del Govern no debe servir para convencer al grupo parlamentario de la CUP, sino a sus bases, que son las que decidirán así el voto de los cupaires.Según Botran, el grupo parlamentario no tendrá una posición oficial para, pero sí ha elaborado un conjunto de documentos que recopilan los argumentos a favor y en contra de los Presupuestos para trasladarlos a sus bases.Estos documentos se debatirán entre este miércoles y el viernes en las asambleas territoriales, como paso previo al Consell Polític de este sábado: "En estos debates también se valorarán los avances en materia dey proceso constituyente", indica.Preguntado por los detalles de estos avances, ha dicho que la CUP quiere comunicarlos a sus bases antes de hacerlos públicos "porque son fruto de unapor lo que descarta dar datos más allá de que suponen un incremento de la concreción en la hoja de ruta independentista."Ahora la militancia valorará si estos avances están a la altura del momento político y del compromiso que debe tener el Govern", y ha instado a respetar las decisiones de las bases de la CUP.Al margen de lo que se decida este sábado, Botran ha dicho que hay "un proceso paralelo en el que se tiene la intención dea la ley de medidas fiscales que acompaña los Presupuestos; principalmente, la de exigir la subida del IRPF.Si las bases dicen sí a las cuentas el sábado, Botran admite que el Govern no tendrá demasiados incentivos para modificarlos porque, pero ha defendido que esta estrategia permitirá marcar perfil propio en temas cruciales: "La aritmética parlamentaria puede hacer que se aprueben algunas enmiendas sin necesidad de que tengamos que ponernos de acuerdo con JxSí".Las enmiendas vivas podrían permitir a la CUPprovocando que el grupo parlamentario del Govern tenga que buscar el apoyo de PP y C's para rechazar un aumento a las rentas altas –algo que ya ha ocurrido varias veces en esta legislatura–.