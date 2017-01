Otras actuaciones

Sin alternativa a Colau

El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado este miércoles el Presupuesto para 2017, después deen la cuestión de confianza planteada por la alcaldesa, Ada Colau , informó el consistorio en un comunicado que recogió Europa Press.El Presupuesto está cifrado en–con 2.580 de gasto no financiero–, e, que alcanza 429,1 millones, 141,6 millones de los cuales se destinarán a, y 117 millones a mejoras en el espacio público paraEl gasto corriente aumenta un 4% y llega a los 2.151,4 millones, un campo en el que el Gobierno municipal ha asegurado que–321 millones–, con un incremento de recursos del 10% respecto el 2016.El desglose del gasto corriente por políticas muestra que se destinarán; 119,4 millones a vivienda, y 71,5 a políticas de empleo y promoción económica de la ciudad.Se invertirán 5,7 millones para construiren los distritos de Ciutat Vella, Eixample, Sant Andreu y Sant Martí, y 27,6 millones en lade Vall d'Hebrón, Bon Pastor, Sant Andreu, Boqueria y Sant Antoni.Además, se destinarán; 5,7 a casales de barrio ; 2,9 a mejoras en la red de bus y en la reactivación de buses de barrio y 2,8 millones a la implantación de más carriles bici.El Ayuntamiento también invertirá, que promueve la dinamización económica y la cohesión social de las zonas que registran mayores desigualdades sociales, y 12 millones para el Plan de Recursos Humanos municipal, que prevé incorporar más de 400 trabajadores.En Salud, con un presupuesto de 22,3 millones, se implantarán, además de atender la salud comunitaria en los barrios e impulsar actuaciones de prevención de consumo de drogas y obesidad infantil.El gasto corriente en políticas sociales (321 millones) contempla dotar de, más rentas contra la pobreza infantil y más becas comedor para niños, así como dotar de más cobertura el servicio de atención domiciliaria y la teleasistencia.El Presupuesto prevé un déficit cero, con; la deuda financiera se sitúa en el 33% sobre los ingresos corrientes; un ahorro bruto de 16% del Presupuesto –implica poder destinar a la inversión 429 millones–, yalcanzada en 2016.El primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello , defendió que son unos buenos Presupuestos para la ciudad, ya que son, algo importante especialmente después de la crisis económica, destacó en declaraciones a los medios.Pisarello sostuvo que el hecho de que la oposición no haya articulado una alternativa al Gobierno de Ada Colau demuestra que, por lo que asegura que se abre una nueva etapa en el Ayuntamiento en la que habrán acabado los debates puramente partidistas."La oposición cambia de actitud, porque no hay alternativa y", como el Plan de Vivienda –con el apoyo de CiU– y el Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (Peuat) –de ERC–, recordó Pisarello, que ha pedido a los grupos llegar a acuerdos sobre cuestiones de ciudad aunque no compartan todo el modelo.