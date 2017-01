Vidal afirma que el Govern comete ilegalidades

El PP lo llevará ante la Fiscalía

Iceta: "No lo dice cualquiera"

La portavoz de la Generalitat,, desmintió las–que aseguró que el Govern tienede forma ilegal–, y ha dejadola decisión sobre su futuro, sin pedirle dimitir.En declaraciones este viernes en Catalunya Ràdio recogidas por Europa Press, dijo que las afirmaciones de Vidal son "absolutamente falsas" e inaceptables, y transmitió tranquilidad a los ciudadanos porque, sostuvo.Sobre Vidal, dijo que ahora "hay que valorar si actitudes como estasy tomar las decisiones correspondientes", y recordó que ERC le desmintió rápidamente, aunque señaló que"Estamos hablando de personas mayores de edad conscientes del reto que tenemos, de cómo se nos observa y deno solo con lo que hacemos sino con lo que decimos", indicó.Munté ha negado que haya agentes del CNI infiltrados en los Mossos d'Esquadra y quepara determinar cuáles son afines al independentismo y cuáles no: "Nuestra prioridad es hacer las cosas bien hechas", aseguró.El juez y senador de ERC, suspendido como juez de la Audiencia de Barcelona por participar en la redacción de una constitución para una Catalana independiente–, aseguró en una conferencia quede los catalanes de forma ilegal.El artículo de El País incluye varios vídeos de conferencias que ha dado últimamente sobre el proceso soberanista, donde el juez dice a los asistentes a un foro en noviembre: "En este momento el Govern de la Generalitat de Catalana tiene, porque eso está protegido por la Ley de Protección Bases de Datos del Gobierno español".Vidal añade a continuación: "Tontos no somos, ya sabemos que. Y eso sirve para el censo electoral y sirve para tantas y tantas cosas".con los derechos de las dos partes, entre dos naciones, pues haríamos como hicieron en su día Inglaterra y Escocia, es decir, pactaríamos cuándo se nos entrega todo este material", explica el también senador."Pero, como nos tememos –ojalá me equivoque–, que esto no pasará, pues. Y la mala noticia es eso, que estáis todos fichados", expone Vidal.Según El País, este vídeo, recogido por Europa Press, es un extracto de una conferencia que Vidal ofreció en el 24 de noviembre en el Museu de Granollers (Barcelona), y que formaba parte de unapara hablar del proceso soberanista.El exjuez también reitera en sus declaraciones que el Gobierno catalán ha determinado "de los 801 jueces catalanes en Cataluña, cuáles comparten nuestros sueños e ideales". "", asegura Vidal, que señala que unos 300 magistrados destinados a la región son partidarios de jurar fidelidad a la república catalana.Asegura que la Generalitat tiene, y asegura que el consejero de Exteriores, Raül Romeva, tiene contactos con países fuera de la Unión Europea para abrir una línea de crédito de hasta 200.000 millones de euros en el caso de que el Gobierno central suspenda las ayudas del fondo de Liquidez Autonómica en Cataluña.El juez defiende ante el mismo auditorio que el Gobierno españoly, en este sentido, alude a las conversaciones salidas a la luz entre el que era ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, y el que exdirector de la Oficina Antifraude de Catalana (OAC) Daniel de Alfonso sobreEl coordinador del PP catalán, Xavier García Albiol, anunció queel próximo martes las palabras delsobre presuntas ilegalidades por parte de la GeneralitatEn declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press, Albiol avisó de que el relato de Vidal en distintas conferencias demuestra que "Cataluña está en manos de"."Que reconozca públicamente", dijo.El líder del PSC, Miquel Iceta por las declaraciones del exjuez y senador republicano Santiago Vidal y subrayó quesino que proceden de un juez.En una entrevista este viernes en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, indicó que las palabras de Vidal podrían tener algo de cierto porque "Además, recordó que el expresidente de la Generalitat Artur Masy el Govern planteó que hay leyes que no se podrán impugnar, opinó.Iceta alertó de que Vidal se ratificó en sus palabras tras la polémica, y reclamó al Govern que dé explicaciones no solo en los medios de comunicación sino desde el Parlament, con la comparecencia de los consellers implicados, para lo queeste mismo viernes.