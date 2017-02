Las concentrados en apoyo al 9N pitan el izado de la bandera española en el TSJC. La bandera ha sido retirada al estar enredada con la contigua de la UE.Acaba la declaración de Ortega y comienza Irene Rigau."Creo que jamás se puede considerar como un acto delictivo escuchar a la ciudadanía", ha señalado la exvicepresidenta de la Generalitat, que ha defendido que su papel en la consulta fue "fue una actuación estrictamente política"., ha enfatizado.Comienza la declaración de la exvicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega. Ha asegurado que. "Lo que hubo es un colectivo de voluntarios muy bien organizados que realizaron distintas partes del proceso", ha indicado en respuesta a la preguntas de su abogado. Ortega ha defendido que cuando el TC suspendió la consulta sobre la independencia, su departamento había finalizado su labor y se dejó en manos de los voluntarios. La exvicepresidenta también se h anegado a contestar tanto a las cuestiones de la Fiscalía como de la acusación particular.Concluye la declaración de Artur Mas.Mas ha señalado que "un gobernante tiene que ponderar la importancia que tienen las cosas y sus decisiones" y ha justificado la celebración de la consulta del 9-N "ante la" y "la magnitud de lo que estaba pasando" en Cataluña. "Entendí que era mi deber", ha señalado. "Si era tan evidente que aquello era un delito, ¿cómo e sposible que el Tribunal Constitucional no hiciera nada?", ha aseverado el expresidente.El portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Cultura y Deporte, Iñigo Méndez de Vigo ha avisado a Artur Mas que "todos" son iguales ante la ley y dice quea los tribunales.El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha calificado de "gravísimo" que se juzgue al ex presidente catalán Artur Mas "por poner urnas", especialmente "cuando hay niveles de impunidad escandalosos con respecto a los corruptos, sean de CDC o del PP". En declaraciones a los medios en el Congreso, ha dejado claro que él no tienepero cree que el juicio por la consulta del 9N "habla mal del estado de salud" de la democracia española. Así, ha añadido que si se juzgase a Mas "porque se demostrara su vinculación" con la trama de financiación ilegal de CDC le parecería "muy sensato", pero no que se le juzgue por esto.El expresidente de la Generalitatde España antes de la organización de la consulta del 9-N: "Las valoraciones que hacían eran para ridiculizar, menoscabar y mofarse de lo que se iba a organizar en Cataluña". Además, ha afirmado que los voluntarios fueron "los protagonistas" de la consulta."El 9N no fue un capricho individual o una salida de tono. Fue consecuencia dey mandatos del Parlament", ha señalado Artur Mas ante el tribunal que le juzga. El expresidente de la Generalitat ha afirmado que fue suya la "iniciativa política" de la consulta y ha aseverado: "quiero dejar claro que las directrices venían de la presidencia de la Generalitat y de mi mismo, los otros miembros del Govern siguieron estas directrices, eso afecta a Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs". Mas ha recordad que la iniciativa de impulsar el 9-N tenía "unas raíces profundas, claras y estrictamente democráticas".El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha preguntado este lunes al Estado "cuántos presidentes más piensa la justicia española juzgar del pueblo de Cataluña por escuchar" la voz de los catalanes, al recordar los casos también de los antiguos. Por su parte, el conseller de Asuntos Exteriores de la Generalitat, Raül Romeva cree que el juicio "pone en riesgo la esencia" de la Unión Europea y la diputada de la CUP en el Parlament Mireia Boya ha destacado que "hoy se juzga a todo un pueblo".Unas 40.000 personas, según la Guardia Urbana, se han manifestado este lunes ante la sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en Barcelona para protestar por el juicio contra la consulta del 9-N. La cifrapara acudir a la manifestación. La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha celebrado la participación de la gente en el acto de apoyo.Comienza la declaración de Artur Mas, que señala queEl ministro de Justicia, Rafael Catalá denuncia que "el numerito" ante el TSJC es unapara confundir a los catalanes. En una entrevista a la cadena Cope recogida por Europa Press, Catalá ha asegurado que los magistrados actuarán con independencia ya que "no es fácil generar sobre ellos una coacción".Receso de 10 minutos en el juicio para estudiar las cuestiones previas.La coordinadora del PDeCAT, Marta Pascal, ha avisado de que el proceso soberanista seguirá adelante pese al juicio por la consulta:En declaraciones ante el TSJC, donde declaran los tres acusados, Pascal ha destacado que el 9N fue uny que "se irá donde haga falta para mantener el firme compromiso de tirar adelante" el referéndum previsto para este año.También ha dicho que "este no es un proceso de Cataluña contra España, sino un procesoy poner en valor la capacidad del pueblo" catalán para luchar por la democracia.El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, cree que "por mucha gente que pongan" los líderes separatistas ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC)de la Generalitat Artur Mas, la Justicia actuará con independencia."No va a funcionar el intento de presión, por mucha gente que pongan en la puerta y por muchos autobuses que envíen", ha declarado en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press. "Confío plenamente en que la Justicia españolay espero que actúe con independencia", ha añadido.Rivera ha manifestado que le "entristece profundamente" que los catalanes tengan que ver cómo sus dirigentes políticos son juzgados "porde fondos públicos" por "saltarse las sentencias de los tribuales". Porque "no estamos ante ningún caso político", ha destacado.El juicio en el TSJC al expresidente de la Generalitat Artur Mas y a las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau ha empezado a las 9.50 horas –– con los tres sentados en el banquillo por presunta desobediencia al Tribunal Constitucional.El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, cree quede los acusados a quienes convocaron una consulta no vinculante como la del 9 de noviembre de 2014.En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Esteban considera que desde La Moncloade la cuestión catalana porque "no hace falta la fotografía de hoy para hacerla".Para el portavoz del Grupo Vasco en el Congreso convocar esta consulta no vinculante "estoen un Estado democrático".El expresidente de la Generalitat Artur Mas y las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigaude este lunes arropados por el Govern otros cargos electos y miles de catalanes.El juicioen la sala de vistas del TSJC, donde se sentarán los tres acusados frente a los tres magistrados que les juzgarán, ha informado Europa Press.Mas, Ortega y Rigau se enfrentan a unapara ejercer cargos públicos por presuntamente articular una estrategia "de desafío completo y efectivo" a la suspensión de la consulta por parte del TC, según la Fiscalía.El juicio por la consulta sobre la independencia de Cataluña del 9 de noviembre de 2014 comienza este lunes en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) con laArtur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega y la exconsellera Irene Rigau.Los tres están acusados de. El juicio arrancará a las 9 horas con las cuestiones previas, y a continuación, el mismo día, se prevé solamente la declaración de los tres acusados.Grupos independentistas como la ANC, Òmnium Cultural, la AMI y la ACMdel Govern. En este directo prodrás seguir todas las imágenes y noticias que deje la jornada.Por su parte, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha afirmado quecontra Mas, Rigau y Ortega como ellos: "Hoy muchos nos sentimos juzgados".Lo ha dicho en un, minutos antes de salir a pie hacia el TSJC junto a su Govern, acompañando a los tres acusados que se sientan en el banquillo desde las 9.Puigdemont ha afirmado que esta causa "nunca habría tenido que llegar a los tribunales" por el hecho deel 9 de noviembre de 2014.Ha defendido esa consulta como un medio para expresar su opinión sobre ly "obedecía a un compromiso entre ciudadanía e instituciones".