Puigdemont, Colau, CUP, Podemos y los comunes, con el manifiesto del Pacte pel referéndum

Para un #referèndum con garantías he firmado el manifiesto @referendumpacte. No queremos que Catalunya se vaya pero somos demócratas — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 22 de febrero de 2017

Gracias Pablo por tu compromiso. Se trata de democracia, en efecto. Jo també he signat el manifest @referendumpacte #referèndum. https://t.co/SiOLyB5y6L — Carles Puigdemont (@KRLS) 22 de febrero de 2017

Comuns, JxSí y CUP

La forma més raonable de resoldre dilemes polítics és votant en referèndum.Apunta't al Pacte Nacional pel Referèndumhttps://t.co/DsAxGs2PI3 — Marta Rovira Vergés (@martarovira) 22 de febrero de 2017

Jo ja m'he adherit al Manifest del @referendumpacte. Suma-t'hi a https://t.co/Urh1oUO0jg Pq ens cal solució democràtica i política — Marta Ribas Frias (@martaribasfrias) 22 de febrero de 2017

Consellers

Tenim dret a decidir el nostre futur a les urnes. I el decidirem. M'adhereixo al @referendumpacte https://t.co/VwxkQ3vGZD. — Raül Romeva i Rueda (@raulromeva) 22 de febrero de 2017

El presidente del Govern, Carles Puigdemont , la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, miembros del Govern, de JxSí, de la CUP, de Podemos, de SiQueEsPot y de los comunes han suscrito este miércoles el manifiesto del Pacte nacional pel Referèndum que pide unA través de sus respectivas cuentas de Twitter, diversos representantes políticos se han sumado a la campaña que el Pacte Nacional pel Referèndum ha puesto en marcha este miércoles para conseguira su manifiesto fundacional a favor de un referéndum efectivo y vinculante pactado con el Estado.El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias anotaba en su Twitter: "Para un referéndum con garantías, he firmado el manifiesto @referendumpacte. No queremos que Cataluña se vaya,".El presidente de la Generalitat, que forma parte del Pacte, ha agradecido a Iglesias que lo haya suscrito: ". Se trata de democracia, en efecto. Yo también he firmado el manifiesto", ha matizado.Precisamente, en una intervención este miércoles ante el pleno del Parlament, Puigdemont ha expuesto que la demanda de un referéndum para Cataluña debería contar con edel resto del Estado.También ha lamentado lo que considera una actitud beligerante del Gobierno central con la consulta: "Los demócratas españoles deberían preocuparse cuando se habla de reprimir conde un pueblo"."Porquey con garantías, ya he firmado el manifiesto @referendumpacte", ha escrito en su cuenta Colau, que también es una de las representantes que se han sentado en la mesa del Pacte en representación del Ayuntamiento de Barcelona.En la última reunión, la primera edil manifestó que "lode este referéndum, que es que sea acordado, con reconocimiento internacional, con garantías, que sea efectivo y que interpele al conjunto de la población de Catalunya" y avisó a los partidos independentistas –que también apuestan por la vía unilateral– de que la consulta no se puede supeditar a un calendario.Entre ellos está el vicepresidente de la Generalitat y líder de ERC, Oriol Junqueras, que también ha suscrito el documento: ": conseguir la República Catalana. Apúntate al Pacte Nacional pel Referèndum".La secretaria general de los republicanos, Marta Rovira, aseguraba en Twitter que "la forma más razonable de resolver los dilemas políticos es votando en referéndum" y animaba a los usuarios a apuntarse al Pacte.En la misma línea que Colau, el jefe de filas de EnComúPodem en el Congreso, Xavier Domènech, ha llamado a la gente a través de las redes a sumarse a la iniciativa: "Para un referéndum con garantías, he firmado el manifiesto @referendumpacte. Fírmalo tú también".También desde la CUP el portavoz del Secretariat Nacional, Quim Arrufat, y la diputada Mireia Boya ha anunciado que"Ya me he adherido al manifiesto del @referendumpacte", ha dicho la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que ha invitado a, de la misma manera que ha hecho el portavoz de JxSí en la cámara, Jordi Turull y la coordinadora de ICV, Marta Ribas.El conseller Asuntos y Relaciones Institucionales y Exteriores y Transparencia de la Generalitat, Raül Romeva, ha destacado: "Tenemosen las urnas. Y lo decidiremos. Me adhiero". También lo ha firmado el conseller de Territori, Josep Rull, porque considera que "la democracia es imbatible", según ha escrito en su cuenta de Twitter.Además lo han suscrito el portavoz del grupo promotor del Pacte, Joan Ignasi Elena, el secretario general de CCOO, en Cataluña, Carles Gallego, y, Jordi Sànchez (ANC), Jordi Cuixart (Òmnium) y Neus Lloveras (AMI).