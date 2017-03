El Parlament tramita la reforma del reglamento para agilizar la aprobación de leyes de ruptura

La Mesa del Parlament ha admitido a trámite la petición de JxSí de una ponencia conjunta para abordarque agilice la tramitación de leyes–especialmente las de la desconexión–, al desestimar las peticiones de reconsideración de Cs, PSC y PP.El órgano rector de la Cámara instó la semana pasada a JxSí a pedir la ponencia para reformar el reglamento: inicialmente, el grupo quería, pero los letrados indicaron que este no era el procedimiento adecuado.Cs, PSC y PP registraron entoncesa la Mesa para no admitir a trámite la iniciativa porque no comparten la forma ni el fondo, pero este martes la Mesa –con mayoría de JxSí– ha rechazado estas peticiones y ha dado luz verde a crear una ponencia, tras adecuarse la solicitud de JxSí a las indicaciones de los letrados.Fuentes parlamentarias han explicado que tanto la tramitación de la propuesta de JxSí comode reconsideración han salido adelante con los cuatro votos a favor de JxSí y los tres en contra de Cs, PSC y SíQueEsPot –PP y CUP no forman parte del órgano rector–.También han explicado que un informe jurídico de la cámara ha avalado, por lo que ahora deberá volver a reunirse la Junta de Portavoces para transmitirle su decisión y crear la ponencia conjunta encargada de modificar la norma de la cámara.El martes 28 de febrero, JxSí llevó a la Mesa y a la Junta de Portavoces unas enmiendas al reglamento, pero no pidiendo una ponencia conjunta para reformarlo, que es la vía para hacerlo: por eso, la Mesa tramitó la petición de forma "condicionada" a que el grupo presentaraEse mismo martes por la tarde, JxSí registróque explicaba que el primer texto "pone de manifiesto la voluntad de iniciar la tramitación de una reforma del Reglamento" ya que hacía referencia al artículo 126 del mismo reglamento que así lo explicita.Añadía que presentar el escrito con la firma de una quinta parte de los diputados del pleno "" de reforma del reglamento, algo que --según las mismas fuentes-- avala el informe jurídico presentado en la reunión de este martes a petición del PSC.Otras fuentes parlamentarias han criticado la decisión de la Mesa porque consideran que JxSí aprovecha su mayoría en este órgano rector para restar "", ya que la reforma permitirá tramitar leyes por lectura única haciendo valer una mayoría absoluta en el Parlament sin necesidad de debate ni enmiendas de los grupos.", han alertado, y han asegurado que, durante la reunión, el portavoz de JxSí, Jordi Turull, ha justificado el cambio en la excepcionalidad de la legislatura.