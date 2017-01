Los Premios Feroz arrancan celebrando 'Tarde para la ira'

“¿Esto son los Goya o no son los Goya?”, se preguntaba el actor Brays Efe caracterizado como Paquita Salas, una representante de actores sui generis en la serie del mismo nombre. No lo son, y la mera presencia de ese personaje gamberro que jamás pisaría los Goya lo desvela. Son los Premios Feroz , que se celebran este año por cuarta vez, desde el Palacete de los Duques de Pastrana en Madrid (en directo en el canal #0 de Movistar+). Los galardones que otorga por cuarto año la Asociación de Informadores Cinematográficos, unos Globos de Oro patrios y desenfadados, han cerrado su primer tramo contanto en cine como en televisión, donde se estrenan reconociendo a las series españolas.“Los Goya pero borrachos”, como los llamó Antonio de la Torre, el presentador, han empezado regalando dos estatuillas a una de las favoritas en las categorías de cine:se ha llevado actriz y actor de reparto para Manolo Solo y Ruth Díaz. Un monstruo viene a verme, el filme de J. A. Bayona, se ha llevado mejor música original para Fernando Velázquez. En las categorías de televisión, los Feroz han estado hasta ahora muy repartidos, para(actor de reparto para Hugo Silva),(actor de reparto, ex aequo, para José Sacristán) y(actriz de reparto para Belén Cuesta). El mejor tráiler –los Feroz reconocen tanto este como el cartel— ha ido paraPese a ser una versión arriesgada de los premios de la Academia su elección de nominados había sido, coincidiendo en numerosas categorías con los Goya y señalando a casi las mismas películas: Tarde para la ira, El hombre de las mil caras, Un monstruo viene a verme, Que dios nos perdone… La, sin embargo, permitía hacer visible a filmes prácticamente ausentes en los premios de la Academia, como Kiki, el amor se hace, El rey tuerto o La puerta abierta. Lo decía Antonio de la Torre: “Son unos premios que nacieron para premiar a un cine diferente… y en cuatro ediciones han acabado nominando a exactamente las mismas películas que los Goya”.El picante lo pone el guion, firmado por Diego San José, José A. Pérez Lledó y Borja Echevarría, responsables de programas como Vaya semanita o El intermedio y películas como Ocho apellidos vascos y Pagafantas. Antonio de la Torre, en su discurso inicial, lanzó. Para sus responsables, de hecho, iba una: “Siento un gran respeto por la Academia y por su presidente, sea quien sea esta semana”. E incluso para el canal que le televisaba: “#0, el único canal que se llama como su número de espectadores”. O para los periodistas, con los que De la Torre comparte media profesión –estuvo durante años trabajando en Canal Sur—: “Hay una diferencia entre los que hacen información de cine y los que hacen los horóscopos. Los de los horóscopos a veces aciertan”.