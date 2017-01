Premios Oscar 2017

Mejor película

Mejor dirección

Mejor actor protagonista

Mejor actriz protagonista

Mejor actor de reparto

Mejor actriz de reparto

Mejor guion adaptado

Mejor guion original

Mejor fotografía

Mejor diseño de vestuario

Mejor montaje

Mejor maquillaje y peluquería

Mejor banda sonora

Mejor canción

Mejor película de animación

Mejor documental

Mejor película de habla no inglesa

Mejor diseño de producción

Mejor edición de sonido

Mejor mezcla de sonido

Efectos especiales

Mejor corto de ficción

Mejor corto documental

Mejor corto de animación

reina en unos Oscar que han dejado de ser completamente blancos. Con, el musical de Damien Chazelle se confirma como favorito para la 89ª ceremonia de entrega de los Premios Oscar, cuyas nominaciones ha dado a conocer la Academia de Hollywood a las dos de la tarde del martes, hora española. Pese a que este largometraje sobre el show businnes protagonizado por Ryan Gosling y Emma Stone está lejos de representar la diversidad, los académicos han reconocido también películas protagonizadas por actores negros y que reflejan la vida y la historia de los afroamericanos, como—gran competidora de La La Land—, Fences o Figuras ocultas. Las dudas sobre si los Oscar siguen siendo tan blancos como criticaban creadores y activistas se resolverán en la noche del 26 al 27 de febrero.La La Land compite en todas las grandes categorías eque tenían Eva al desnudo, que acabó haciéndose con seis Oscar de catorce en 1959, y Titanic, que en 1997 se hizo con 11 premios., el acercamiento de Denis Villeneuve a la ciencia-ficción, opta a nueve estatuillas y es especialmente fuerte en las categorías técnicas., destacada entre las películas del año en Estados Unidos, cuenta con ocho nominaciones, incluyendo mejor película, dirección, guion adaptado y actriz y actor de reparto. Tanto—drama sobre el duelo y el olvido— y—el viaje de un chico adoptado que busca sus orígenes— cuentan con seis candidaturas.Otras cuatro cintas compiten por el premio a mejor película:, una historia de heroísmo militar en la II Guerra Mundial;western de ladrones moderno, la vida de un hombre negro en los cincuenta;, que cuenta la participación de mujeres norteamericanas en la carrera espacial. Las normas de la Academia permiten que haya entre cinco y diez nominadas en la principal categoría, dependiendo del reparto de papeletas de los votantes. El año pasado fueron ocho, y en 2017 una más.El éxito de Moonlight, Fences, Figuras ocultas y, en menor medida, Loving, ha hecho que esta edición acumule más nominados no blancos que nunca. Está el cineasta, nominado por Moonlight tanto a mejor dirección como mejor guion —junto al dramaturgo también afroamericano, responsable de la historia—, estácomo mejor actor por Fences y la recién llegadacomo mejor actriz por Loving. En las categorías de intérpretes de reparto el cambio es aún más evidente, con la irrupción de(Moonlight),(Lion),(Fences),(Moonlight) y(Figuras ocultas). Con una temporada cargada de películas de creadores afroamericanos que además han triunfado en taquilla, la Academia no tenía excusas para no reflejarlo en sus galardones. Otra cosa es que finalmente las premie.El anuncio de las nominaciones ha dejado alguna otra sorpresa., protagonista de La llegada, no ha estado entre las candidatas al Oscar a mejor actriz, pese a ser una de las favoritas, y en su lugar ha entrado en la cuenta Ruth Negga, nacida en Etiopía de madre irlandesa y padre etíope, primeriza en los fastos de Hollywood pese a su participación en series como Misfits y Agents of S.H.I.E.L.D. Entre los candidatos a mejor dirección sí se encontraba, ignorado por la Academia durante años por sus declaraciones antisemitas, racistas y homófobas. Compite con Denis Villeneuve (La llegada),(Manchester by the Sea), Chazelle y Jenkins. En esta edición tampoco hay mujeres nominadas a mejor dirección. La guionista Allison Schroeder es la única candidata en esas categorías por su trabajo en Figuras ocultas.La 89ª ceremonia de entrega de los Premios Oscar se celebraráen el Dolby Theatre de Los Ángeles. El presentador y humorista estadounidense, que debuta como maestro de ceremonias, será el encargado de conducir la gala que en España emitirá en directo Movistar+.La llegadaFencesHasta el último hombreComancheríaFiguras ocultasLa La LandLionManchester by the seaMoonlightDenis Villeneuve por La llegadaKenneth Lonergan por Manchester by the SeaMel Gibson por Hasta el último hombreDamien Chazelle por La La LandBarry Jenkins de MoonlightCasey Affleck por Manchester by the SeaRyan Gosling por La La LandAndrew Garfield por Hacksaw RidgeViggo mortensen por Captain FantasticDenzel Washington por FencesIsabelle Huppert por ElleRuth Negga por LovingNatalie Portman por JackieEmma Stone por La La LandMeryl Streep por Florence Foster JenkinsMahershala Ali por MoonlightJeff Bridges por ComancheríaDev Patel por LionMichael Shannon por Animales NocturnosLucas Hedges por Manchester by the SeaMichelle Williams por Manchester by the SeaViola Davis por FencesNicole Kidman por LionNaomie Harris por MoonlightOctavia Spencer por Hidden FiguresEric Heisserer por La llegadaLuke Davies por LionBarry Jenkins y Tarell Alvin McCraney por MoonlightAugust Wilson por FencesAllison Schroeder y Theodore Melfi por Figuras ocultasDamien Chazelle por La La LandKenneth Lonergan por Manchester by the SeaYorgos Lanthimos y Efthimis Filippou por LangostaTaylor Sheridan por ComancheríaMike Mills por 20th Century WomenBradford Young por La llegadaLinus Sandgren por La La LandGreig Fraser por LionJames Laxton por MoonlightRodrigo Prieto por SilencioJoanna Johnston por AliadosColleen Atwood por Animales fantásticos y dónde encontrarlosConsolata Boyle por Florence Foster JenkinsMadeline Fontaine por JackieMary Zophres por La La LandJoe Walker por La llegadaJohn Gilbert por Hasta el último hombreJake Roberts por ComancheríaTom Cross por La La LandNat Sanders y Joi McMillon por MoonlightEva von Bahr y Love Larson por A man called OveJoel Harlow y Richard Alonzo por Star Trek BeyondAlesandro Bertolazzi, Giorgio Gregorini y Christopher Nelson por Escuadrón SuicidaMica Levi por JackieJustin Hurwitz por La La LandDustin O'Halloran y Hauschka por LionNicholas Britell por MoonlightThomas Newman por Passengers"Audition (the fools who dream)", de La La Land"City of Stars", de La La Land"Can't stop the feeling", de Trolls"The empty chair", de Jim"How far I'll go", de VaianaKubo y las dos cuerdas mágicasVaianaLa vida de CalabacínLa tortuga rojaZootrópolisFuego en el marI am not your negroLife, animatedO.J.: Made in America13thToni Erdmann (Alemania)Land of Mine (Dinamarca)Tanna (Australia)A man called Ove (Suecia)The salesman (Irán)Patrice Vermette y Paul Hotte por La llegadaStuart Craig y Anna Pinnock por Animales fantásticos y dónde encontrarlosJess Gonchor y Nancy Haigh por ¡Ave, César!David Wasco y Sandy Reynolds-Wasco por La La LandGuy Hendrix Dyas y Gene Serdena por PassengersSylvain Bellemare por La llegadaWylie Stateman y Renée Tondelli por Deepwater HorizonRobert Mackenzie y Andy Wright por Hasta el último hombreAi-Ling Lee y Mildred Iatrou Morgan por La La LandAlan Robert Murray y Bub Asman por SullyGreg P. Russell, Gary Summers, Jeffrey J. Haboush y Mac Ruth por 13 horas: Los soldados secretos de BengasiBernard Gariépy Strobl y Claude La Haye por La llegadaDavid Parker, Christopher Scarabosio y Stuart Wilson por Rogue OneAndy Nelson, Ai-Ling Lee y Steve A. Morrow por La La LandCraig Hammack, Jason Snell, Jason Billington y Burt Dalton por Deepwater HorizonStephane Ceretti, Richard Bluff, Vincent Cirelli y Paul Corbould por Doctor StrangeRobert Legato, Adam Valdez, Andrew R. Jones y Dan Lemmon por El libro de la selvaSteve Emerson, Oliver Jones, Brian McLean y Brad Schiff por Cubo y las dos cuerdas mágicasJohn Knoll, Mohen Leo, Hal Hickel y Neil Corbould por Rogue OneEnnemis intérieursLa femme et le TGVSilent nightsSingTimecodeJoe's violionThe white helmetsWatani: My homelandExtremis4.1 MilesPear cider and cigarrettesPearlBorrowed timePiperBlind Vaysha