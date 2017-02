Las cintas de Bayona, Raúl Arévalo y Alberto Rodríguez acaparan las nominaciones de los Premios Goya de este sábado.

Veteranos y noveles

La película Un monstruo viene a verme, de Juan Antonio Bayona, es la cinta queen la 31 edición de los Premios Goya , que se celebrará este sábado 4 de febrero en el Centro de Congresos Príncipe Felipe del Hotel Auditórium Madrid y será conducida por tercer año consecutivo por el actor y humorista Dani Rovira.En número de nominaciones le siguen las cintas El hombre de las mil caras, de Alberto Rodríguez, y Tarde para la ira, la ópera prima de Raúl Arévalo, quecada una.Esta será la primera gala con Yvonne Blake como presidenta de la Academia de Cine, quien ya adelantó durante el cóctel de nominados que estos Goya serán "diferentes, más sencillos,", y tendrán una duración más breve. Además, tal y como avanzó Rovira en declaraciones a Europa Press, "no habrá menciones políticas" en esta ceremonia, que será retransmitida por TVE.Entre los nominados que han confirmado sudel cine español se encuentran Pedro Almodóvar, Juan Antonio Bayona, Penélope Cruz, Ken Loach, Alberto Rodríguez, Rodrigo Sorogoyen, Raúl Arévalo, Paco León, Paul Laverty, Eduard Fernández, Antonio de la Torre, Emma Suárez o Carmen Machi, entre muchos otros.Por otro lado, entre otrasque acudirán a la gala destacan el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo; el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias; el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera; y el líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, mientras que por parte del PSOE acudirá su portavoz parlamentario de Cultura en el Congreso, José Andrés Torres Mora., mejor dirección, mejor actriz de reparto, mejor guión adaptado, mejor montaje, mejor dirección de fotografía, mejor música original, mejor dirección de producción, mejor dirección artística, mejor maquillaje y peluquería, mejor sonido y mejores efectos especiales.Por su parte, El hombre de las mil caras aspira al premio a mejor película,, mejor guión adaptado, mejor música original, mejor actor protagonista, mejor actor revelación, mejor dirección de producción, mejor montaje, mejor dirección artística, mejor maquillaje y peluquería y mejor sonido.Asimismo, Tarde para la iraa mejor película, mejor dirección novel, mejor guión original, mejor actor protagonista, mejor actor de reparto, mejor actor revelación, mejor actriz revelación, mejor dirección de fotografía y mejor montaje.1898, Los últimos de Filipinas es la tercera película más nominada, con–entre ellas, mejor dirección novel y mejor actor revelación–, seguida por Julieta (7 nominaciones, entre las que destacan las de mejor película y mejor director), Que Dios nos perdone (6, entre ellas mejor película y mejor dirección), La reina de España (5) y Kiki. El amor se hace (5)., Eduard Fernández, en su papel de Fernando Paesa en El hombre de las mil caras, compite por el Goya a mejor actor protagonista con Roberto Álamo (Que Dios nos perdone) y con Antonio de la Torre y Luis Callejo, ambos por su trabajo en Tarde para la ira, la ópera prima de Raúl Arévalo.En el, se encuentran Emma Suárez por Julieta, Carmen Machi (La puerta abierta), Penélope Cruz (La reina de España) y Bárbara Lennie (María y las demás). Asimismo, Suárez compite también por el galardón a mejor actriz de reparto por La próxima piel, una categoría en la que competirá con Candela Peña (Kiki, el amor se hace), Terele Pávez (La puerta abierta) y Sigourney Weaver (Un monstruo viene a verme).A mejor actor de reparto aspiran Karra Elejalde (100 metros), Javier Gutiérrez (El olivo), Javier Pereira (Que Dios nos perdone) y Manolo Solo (Trade para la ira).Por otro lado, en lacompetirán Anna, de Jacques Toulemonde (Colombia); Desde allá, de Lorenzo Vigas (Venezuela); El ciudadano ilustre, de Gastón Duprat y Mariano Cohn (Argentina); y Las elegidas, de David Pablos (México).En lase encuentran El editor de libros, de Michael Granage (Reino Unido); El hijo de Saúl, de Lászlo Nemes (Hungría); Elle, de Paul Verhoeven (Francia); y I, Daniel Blake, de Ken Loach (Reino Unido).En cuanto al premio a, aspiran las cintas '2016. Nacido en Siria'; 'El Bosco. El jardín de los sueños'; 'Frágil equilibrio' y 'Omega'. En cuanto a la categoría de mejor película de animación, compiten Ozzy, Psiconautas, los niños olvidados y Teresa eta Lattzagorri.Asimismo, en la c, en ficción se encuentran Bla, bla, bla; En la azotea, Graffiti, La invitación y Timecode; en documental: Cabezas habladoras, Esperanza, Palabras de caramelo y The resurrection club; y en animación: Darrel, Decorado, Made in Spain y Uka.La gala se celebraráde que Mediaset España haya anunciado que no acudirá a la entrega de los Premios Goya en protesta por el patrocinio de la ceremonia que organiza la Academia de Cine por la firma de perfumería Saphir.