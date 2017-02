La Academia de Cine convoca un concurso "abierto y público" de ideas para la próxima gala de los Goya

La Junta Directiva de la Academia de Cine ha convocado unde ideas y propuestas de producción para la próxima edición de los Premios Goya , cuyas condiciones se conocerán próximamente, según ha anunciado este miércoles 8 de febrero en un comunicado.Fuentes de la Academia de Cine han aclarado a Europa Press que este concurso no tiene "nada que ver" con el robo de joyas en el hotel en el que tuvo lugar la ceremonia de entrega de los premios, sino que está relacionado con el propio evento y con el objetivo dea la institución.Según han señalado, la Junta siempre celebra una reunión tras la gala en la que valora la ceremonia y han señalado que "no es la primera vez" que se convoca este concurso, aunque en esta ocasiónRespecto al caso concreto del robo, la Academia de Cine ha explicado a Europa Press que el caso se encuentray ha reiterado que se trataba de un "excedente" de las joyas por un valor de 30.000 euros que había prestado Suárez, que no se habían utilizado finalmente y que se encontraban en una "sala habilitada". Asimismo, ha señalado que hay un equipo de seguridad contratado por la Academia de Cine.La institución que preside Yvonne Blake ha hecho una "valoración positiva" de la reciente gala de los premios, celebrada el pasado sábado 4 de febrero, y hatanto a los asistentes y a los espectadores como a las personas que han hecho posible la gala.