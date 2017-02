Sabina estrena 'Lágrimas de mármol', segundo single de su último disco 'Lo niego todo'

tinta Libre

Joaquín Sabina estrena este viernes en las plataformas de streaming Lágrimas de mármol , segundo single de su nuevo disco, Lo niego todo, que lanzará en marzo con producción de Leiva y colaboración en lasLeiva, ex de la banda Pereza, ya le puso música a Tiramisú de limón, single del disco Vinagre y rosas (2009). El madrileño, productores habituales del artista desde Física y química.Al otro gran colaborador de Lo niego todo, Benjamín Prado, Sabina le conoció en los años ochenta, en una época en la que el poeta era, para dar inicio a una estrecha amistad que se ha revitalizado en Rota, donde ambos veranean. Ambos unieron sus fuerzas por primera vez en 1988 al componer el tema Cuando aprieta el frío, incluido en el álbum El hombre del traje gris.Lágrimas de mármol, tema rockero en el que se nota claramente la mano de Leiva, es el segundo adelanto del regreso de Joaquín Sabina, después del tema titular . La gira de presentación de Lo niego todoy comenzará el 20 de abril en Quito (Ecuador), según ha informado Europa Press.El número de febrero deyade este nuevo tema:El tren de ayer se aleja, el tiempo pasa,la vida alrededor ya no es tan mía,desde el observatorio de mi casala fiesta se resfría.Los pocos que me quieren nom e dejanperderme solo por si disparato,no pido compasión para mis quejasque tocan a rebato.Acabaré como una puta viejahablando con mis gatos.Superviviente, sí, ¡maldita sea!Nunca me cansaré de celebrarlo.Antes de que destruya la marealas huellas de mis lágrimas de mármol.Si me tocó bailar con la más feaviví para cantarlo.Dejé de hacer selfis a mi ombligocuando el ictus lanzó su globo sonda,me duele más la muerte de un amigoque la que a mí me ronda.Con la imaginación, cuando se atreve,sigo mordiendo manzanas amargaspero el futuro es cada vez más brevey la resaca larga.Superviviente, sí, ¡maldita sea!Nunca me cansaré de celebrarlo.Antes de que destruya la marealas huellas de mis lágrimas de mármol.Si me tocó bailar con la más feaviví para cantarlo.