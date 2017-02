Adele, la gran triunfadora de los Grammy con cinco premios

La cantante británica Adele fue la gran vencedora de la 59 edición de los Grammy con cinco premios, incluyendo Grabación del Año, Disco del Año y Canción del Año. La inglesa compitió con Beyoncé,para las tres categorías más importantes.El otro líder de la noche fue David Bowie, que ganó a título póstumo los cuatro premios a los que estaba nominado su último álbum, Blackstar, incluyendo Mejor Canción de Rock. Fueron los primeros Grammy a la música para Bowie, queBlackstar fuea en enero del 2016 a causa de un cáncer. Al aceptar el Grammy de Interpretación de Rock a nombre de Bowie, su compañero de banda, Donny McCaslin, lo llamó "un genio artístico y un tipo inmensamente gracioso".fue premiado como Major Artista Nuevo mientras que Twenty One Pilots ganó el Grammy a la Mejor Interpretación Pop de un dúo o grupo por Stressed Out.Como en otras galas de premios reciente, los artistas no tardaron en hablar de política. La presentadora Jennifer Lopez dijo que la música es un lenguaje universal, agregando: "En este momento particular de la historia,".El anfitrión James Corden, que, cantó "vivan todo, porque esto es lo mejor, y con el presidente Trump, no sabemos qué viene".En esta edición faltaron algunos de los grandes nombres de la noche., con ocho nominaciones cada uno, no asistieron. Tampoco el canadiense Justin Bieber.Como Frank Ocean, aparentemente Bieber y West se mantuvieron al margen para mostrar su convicción de que, mientras que Drake, que ganó dos Grammys al principio de la noche por su single Hotline Bling, está de gira por Inglaterra.