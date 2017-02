'La La Land' avanza en la carrera a los Oscar con su triunfo en los Bafta

(bautizada como La ciudad de las estrellas en castellano) se erigió el domingo como el gran ganadora en la entrega de losde las Artes Cinematográficas y la Televisión (premiospor sus iniciales en inglés), los principales galardones cinematográficos en Gran Bretaña, como informa la agencia Europa Press. El musical ambientado en Hollywood,(que se celebran en la madrugada del 26 de febrero) se ha hecho con el de, mientras querecibieron los galardones de mejor actriz y mejor director, respectivamente.El largometraje cosechó cinco premios en total y extendió su racha de éxitos en la alfombra roja después de su éxito en los Globos de Oro , pues también ganó en las categorías de. La historia de amor entre una aspirante a actriz (Stone) y un pianista de jazz (Ryan Gosling), partía como gran favorita con 11 nominaciones. Una lista de candidaturas que se alarga hasta las 14 en los premios de la Academia , logro que no se alcanzaba desde Titanic.Los premios británicos han mostrado igualmente las categorías en las que La La Land tendrá más difícil imponerse. Ryan Gosling, perdió la estatuilla a mejor actor, que fue apor su actuación en el drama, un largometraje de Kenneth Lonergan sobre el duelo, la memoria y la capacidad del ser humano de comenzar de nuevo. El director, que ha participado en la escritura de películas como Gangs of New York, se llevó el premio aganó en la categoría de mejor actriz de reparto por su papel en, un tour de force entre ella y Denzel Washington en el que parece haber ganado, pese a que el actor es también director del filme. Es una confirmación de la que parece ser favorita indiscutible en esta categoría en los Oscar. El inglés de ascendencia indiafue nombrado mejor actor de reparto por su interpretación en. Su papel, de hecho, está lejos de ser secundario en el filme, pero los productores han decidido incluirlo en esta categoría para reforzar sus posibilidades. Patel se ha adelantado así a Mahershala Ali, favorito por su papel en Moonlight.De hecho, el filme de Barry Jenkins , que refleja tres etapas vitales de un chico afroamericano en un barrio pobre de Miami, se fue de vacío. Laa los Oscar no ganó en ninguna de las cuatro categorías a las que optaba: película, guion original, actor y actriz de reparto, con Naomie Harris en esta segunda sección. Moonlight es uno de los largometrajes nominados por la Academia con una factura y un casting diverso. Figuras ocultas, sobre la participación de mujeres negras en la carrera espacial, se fue también con las manos vacías, y Loving, sobre la represión contra un matrimonio interracial, ni siquiera estaba nominada. Solo Fences y Lion reflejaban otro color de piel en las butacas de los Bafta.El Bafta a a la mejor película de habla no inglesa fue para la húngaraque se impuso, entre otras, a Julieta, de Pedro Almodóvar. En este caso, los Oscar se adelantaron a los Bafta premiando a este filme en la edición del año pasado, al comprender distintos períodos de estreno. En los Oscar compiten la favorita(Alemania), Land of Mine (Dinamarca), Tanna (Australia), A man called Ove (Suecia) y The salesman (Irán). El galardón de mejor película de animación sí se aproximaba más a las nominaciones de los Oscar, y fue para, que se impuso a las producciones de Disney Zootrópolis y Vaiana y a Buscando a Dory, lo último de Pixar.