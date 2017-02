Sally Potter divierte sorpresivamente en la Berlinale

, dos europeas y una panasiática, han entrado este lunes en la competencia berlinesa por los Osos de Oro y Plata: la violenta telenovela oriental Mr. Long, de Sabu; la comedia británica The Party, de Sally Potter, y el drama nórdico-germano Helle Nächte, de Thomas Arslan. Esta vez la del medio es la que vale...El concepto del entretenimiento oriental puede resumirse en la nueva película del japonés que se hace llamar Sabu, Mr. Long, a su vez seudónimo de uncuyo talento se exporta por toda la región. La acción (estamos ante una coproducción nipona con China, Taiwán, Hong Kong e incluso Alemania) arranca en la antigua Formosa, donde el susodicho muestra al espectador, en ese tipo de escenas surrealistamente coreografiadas, el talento que le ha hecho famoso quitando gente de en medio. Luego, le vemos trasladarse a Japón, pero allí le espera unay en fuga. Va a refugiarse al Japón profundo y rural, donde se topa con un niño adorable y su soltera madre, una exprostituta china heroinómana. Mr. Long curará sus heridas físicas y mentales, rehabilitará a la chica, será el padre que el pequeño siempre soñó e incluso se convertirá en un excelente cocinero de tallarines...Pero obviamente, estaque pasa sin solución de continuidad de la violencia a la comedia, de las lágrimas a la acción, en un chop-suey con muchas poco evidentes delicias, no podía acabar bien... tan pronto. Así que Sabu se encarga de que a su personaje principal, interpretado con convicción por el atractivo astro taiwanés Chang Chen, le pase factura su pasado manchado de sangre.Cuando uno ve estos films no deja de pensar si los responsables de los festivales hubieran seleccionado la misma película en el caso de que los, la historia se desarrollara entre Málaga, Teruel y Perpignan, y el protagonista se llamara Manolo en vez de Long...La sorpresa del día ha sidode la británica Sally Potter, que desde sus comienzos nos ha regalado películas tan inabarcables para el espectador medio como "Orlando", de esas quede las revistas mensuales casi sin fotos y decididamente sin publicidad. Su nuevo trabajo, The Party es una francamente divertida y ácida comedia costumbrista, en la que el "autorismo agudo" de la sra. Potter se limita por fortuna a la fotografía en blanco y negro. Porque esta cinta esy entretenida de sus obras, y posiblemente sea la que más público vea.Aparte de lo jugosa de la trama, sobre una especie de fiesta de gente burguesa diversa para celebrar un nombramiento político,, en parte porque a algunos de estos actores no les teníamos aún muy descubierta su vena cómica. Kristin Scott Thomas, Timothy Spall, Patricia Clarkson, Bruno Ganz, Cherry Jones, Emily Mortimer y Cillian Murphy nos hacen pasar un buen rato, que además apenas dura poco más de 70 minutos.coproducido por Alemania y Noruega Helle Nächte (Noches brillantes), de Thomas Arslan, en el que un ingeniero que vive en Berlín, a la muerte de su padre en Noruega, debe convivir unos días con su hijo, al que lleva muchos años sin ver porque se quedó con su madre, de la que se separó tiempo atrás, en otro país. Ahora, ambos acuden al país nórdico, en la época en la que apenas hay noche, y el progenitor intenta -haciendo un viaje turístico por la zona- acercarse a ese hijo al que apenas conoce, aunque ya tiene 14 años, para, posiblemente justificados.© E.E. (Berlín)- NOTICINE.com