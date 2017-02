Recta final de la Berlinale con acierto brasileño de Marcelo Gomes

Dos penúltimas películas se proyectaron este jueves en la recta final del Festival de Berlín, que. Se trataba de la coreana Bamui haebyun-eoseo honja (que para el extranjero se ha bautizado como Sola, en la playa de noche), de Hong Sangsoo; y la biopic de un martir de la independencia brasileña, Joaquim, de Marcelo Gomes, que emergió como la propuesta más interesante del día, pese a sus limitaciones.El prolífico cineasta coreano Hong Sangsoo narra en Bamui haebyun-eoseo honja un melodrama romántico que parecer ser bastante autobiográfico. El cineasta no se elige a sí mismo como protagonista, sino a su amante, una joven actriz (Kim Minhee), lo cualu originalidad de su parte. La protagonista está inquieta por la superviviencia de la relación que tiene con un director de cine casado y así lo transmite a sus amigos desde Hamburgo, en Alemania, hasta Seúl. Finalmente tendrá la oportunidad de confrontarse con su amante pasados ya bastantes minutos de metraje y después de algunas secuencias reflexivas sobre al amor regadas generosamente por licores locales.Algunos diálogos al respecto de la realidad amorosa,, son lo más sugerente de este nueva película de Sangsoo, que ha sido aplaudida, probablemente por lo que significa de auto-psicoanálisis, y por el deseo de reflexionar sobre los límites del amor, la fidelidad y la lealtad a la pareja y a uno/a mismo.Los perdedores siempre han sido personajes mimados por los cineastas del mundo. Un perdedor supino fue sin duda Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier, un héroe de la independencia brasileña cuyo adelanto al ritmo de la historia le acabó costando la vida y la desmembración, tracionado incluso por los que le habían espoleado en su rebelión minera. Filmada a modo de western, la vida de Joaquim, ni siquiera en toda la parte álgida de la misma, sino que se detiene antes de su trágica derrota, ejecución y las perrerías que las autoridades coloniales lusas hicieron con su cadáver, lo cual deja al espectador foráneo un tanto sorprendido.En cualquier caso y desde la ignorancia sobre el valiente Tiradentes, mártir de la independencia brasileira "avant la lettre", Joaquim es una película que se ve agradablemente,y prematuro. Se hace especialmente manifiesto en tierras como ésta, donde no conocemos en detalle la vida del personaje histórico protagonista cuyo desarrollo ha sido tratado e interpretado con algunas libertades por Gomes, tendentes a demostrar que en más de dos siglos el ser humano no ha cambiado tanto.