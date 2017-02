La chileno-española "Una mujer fantástica" y la española "Verano 1993", premiadas en una Berlinale que ganó film húngaro

info Libre ,

PALMARÉS

Oso de Oro - Mejor Película

Testről és lélekről, de Ildiko Enyedi



Oso de Plata - Premio Especial del Jurado

Félicité, de Alain Gomis



Oso de Plata - Premio Alfred Bauer

Pokot, de Agnieszka Holland



Oso de Plata - Mejor Director

Aki Kaursimaki, por Toivon tuolla puolen



Oso de Plata - Mejor Actriz

Min-hee Kim, por Bamui haebyun-eoseo honja



Oso de Plata - Mejor Actor

Georg Friedrich, por Helle Nächte



Oso de Plata - Mejor Guión

Sebastian Lelio y Gonzalo Maza, por Una mujer fantástica



Oso de Plata - Mejor contribución artística

Dana Bunescu, editora de Ana, Mon Amour



Mejor documental:

Ghost Hunting



Mejor Opera Prima:

Verano 1993 / Estiu 1993



Premio Teddy al mejor film de temática LGTB

Una mujer fantástica



Oso de Oro al mejor corto:

Cidade Pequena



Oso de Plata - Premio del Jurado al corto:

Ensueño en la pradera

El cine iberoamericano ha tenidoen el palmarés oficial del Festival Internacional de Cine de Berlín, anunciado este sábado en el Berlinale Palast.Por un lado, la chileno-hispano-germana Una mujer fantástica, deobtuvo el premio al mejor guión, que compartió el propio Lelio con Gonzalo Maza, y el Teddy a la mejor cinta LGTB, y por otro lado, la española Verano 1993 / Estiu 1993 consiguió el galardón a la mejor opera prima (dotado con 50 000 euros), así como el del apartado Generation K-14, exaequo con el documental coreano Becoming Who I Was.Esta 67ª edición del certamen germano tuvo ganadora de sua la húngara Testről és lélekről (En cuerpo y alma), drama romántico de Ildikó Enyedi.Pese a haber gustado cuando se proyectó al principio del festival, esta película no era la máxima favorita, título hipotético quepor Toivon tuolla puolen (La otra cara de la esperanza). El finlandés se tuvo que conformar con el premio al mejor director, en un palmarés muy repartido. La franco-africana Félicité, de Alain Gomis, logró el premio especial del jurado, y en la decisión más esperpéntica del jurado, Agnieszka Holland se adjudicó el Premio Alfred Bauer a la película "que abre nuevos horizontes al cine".Loscorrespondieron a la actriz coreana Kim Minhee, por Bamui haebyun-eoseo honja (Sola en la playa de noche) y el austríaco Georg Friedrich, por la alemana Helle Nächte (Noches brillantes).En declaraciones a Noticinie/Daniela Vega, protagonista de Una mujer fantástica dijo sentir que ahora están “más pendientes de continuar defendiendo el proyecto y mostrárselo al mundo", mientras quedirectora y guionista de Verano 1993 confesó que no esperaba la doble recompensa y que además de esto, se llevará "la experiencia en la première de la película. Fue muy bonita porque estábamos mucha gente del equipo y las niñas aún no habían visto la película. Fue aquí donde la vieron por primera vez y fue como una celebración, porque terminamos la película hace muy poco y aún no habíamos tenido tiempo de compartir ese momento de verlo en la gran pantalla con todo el equipo, fue bonito".Una mujer fantástica sigue la historia de Marina,cuya relación con un hombre maduro se trunca por su inesperada muerte, sin que la familia de él quiera permitirle siquiera despedirse.Por su parte, la cinta catalana de Simón, basada en su propia infancia, narra la llegada al campo de una niña de seis años, que tras la muerte de su madre es acogida por su familia. Su director,regresó a Berlín tras pasar los últimos días en Londres, donde está terminando su primer film en inglés con elenco internacional, Disobedience.La ganadora del Oso de Oro, Testről és lélekről, essobre dos personas que se enamoran en un escenario tan peculiar como un gran matadero industrial. Ella, solitaria y soñadora, es una mujer aún joven que acaba de entrar a trabajar como controladora de calidad, él un hombre maduro que dirige la empresa. Cuando después de tímidos intentos de relacionarse, por fin lo hacen, descubrirán que son casi almas gemelas. Incluso sueñan en lo mismo. ¿Por qué no hacerlo realidad?Fuera del apartado oficial, aparte de Verano 1993, también se reconoció aPendular, con el premio de la crítica (Fipresci) del apartado Panorama, y el premio de la Paz, concedido por Amnistía Internacional, fue para el documental mexicano La libertad del diablo, de Everardo González.El jurado del premio, al mejor film de temática LGTB, consideró por su parte ganadora a la chilena Una mujer fantástica.Entre, dos consiguieron recompensas: el portugués Cidade Pequena, de Diogo Costa Amarante, se hizo con el Oso deSilver Bear Jury Prize (Short Film) y el mexicano Ensueño en la pradera, corto documental, de Esteban Arrangoiz Julien, el Oso de Plata.