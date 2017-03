Soziedad Alkohólika: "En cada concierto que damos se presiona a los promotores para que no vayamos"

info Libre

"—J2 y J3, desalojen la iglesia como sea. A palo limpio. Cambio.—No se puede desalojar, está repleta de tíos. Vamos a tener que emplear las armas.—Si hay gente, a por ellos. Cambio.—Vamos a por ellos."Es una grabación de la emisora policial de Vitoria-Gasteiz el 3 de marzo de 1976 , anunciando la "masacre" (palabra de los agentes) de la la iglesia de San Francisco de Asís del barrio de Zaramaga. Más de 4.000 obreros que llevaban dos meses en huelga para demandar mejores derechos laborales se reunían dentro para celebrar una asamblea, mientras otros tantos esperaban fuera., y ante la negativa de los reunidos decidió asaltar la iglesia con gases lacrimógenos. Cuando empezaron a salir,. Cinco obreros murieron y más de cien fueron heridos por las balas.A esa grabación se suman hoy las guitarras de. El grupo vitoriano de thrash metal realiza en su nuevo álbum, Sistema Antisocial, un tema titulado "No olvidamos, 3 de marzo", dedicado a las víctimas de aquel suceso. En su disco número 16, Juan (voz), Jimmy (guitarra), Íñigo (guitarra), Alfred (batería) y Pirulo (bajo) vuelven a los sonidos duros y oscuros que les caracterizan, y también aque les han traído más de un quebradero de cabeza. Contra la policía, contra el entretenimiento de masas, contra la ley injusta, contra la amnistía franquista, contra la desigualdad... Los frentes abiertos se multiplican interminablemente, y el grupo se lamenta de que ninguno pase de moda.Juan y Jimmy hablan conantes de comenzar una gira primaveral que culminará en los festivales veraniegos. La charla es, en realidad, una rareza: "No solemos ser políticos en las entrevistas", dicen. Y va en serio.Después de 41 años seguíamos sin ver responsabilidades por aquellos hechos, y siendo de Vitoria nos toca muy de cerca. Nos sentíamos en deuda con eso, siempre ha estado en la mente y hemos decidido poner nuestro grano de arena para que no caiga en el olvido, como pretenden los herederos de aquellos que perpetraron esos delitos.. Los familiares nos decían que es algo que se intenta enterrar. Ellos lo viven día a día, mataron a sus padres, a sus hermanos, y hubo 100 heridos de bala. Les ha hecho ilusión que se recuerde, que es lo que querían.. En el 76 se había muerto el paticortis, pero sus herederos del régimen han tratado de ocultarlo. Íñigo [dice, señalando al guitarrista], que es de Arrasate, a 30 kilómetros, ni sabían que existía. Para nosotros sí: los 3 de marzo había manifestaciones, huelgas…Fueron obreros que luchaban por mejorar unos derechos mínimos, y que era una lucha que estaba en todo el Estado. Son representantes de la clase obrera.. Ya dijo Fraga: "Que este triste ejemplo sirva de lección a todo el país".. Pretenden decir que con esa amnistía que se hizo a medida de los fascistas están todas las cuentas saldadas, cuando ni se han señalado responsabilidades, no digo ya juzgarlo. Ni siquiera el Estado ha reconocido que aquellos hechos no estuvieron bien. Y eso es indignante. Nos revolvía las tripas que eso pase cada año, como con otros crímenes de la dictadura. A sus herederos, que son los que están gobernando, no les interesa reconocer lo que hicieron. Se supone que son demócratas, es algo sorprendente que la gente siga que teniendo que pedir justicia. No fueron hechos circunstanciales ni fue un accidente.. Que existan esas grabaciones es la muestra más clarificadora de que fue premeditado.Vitoria se bloqueó, si no fuese por estas grabaciones y por las fotografías que se tomaron a escondidas…… el relato hubiera sido diferente. Pero las pruebas, tanto gráficas como sonoras, están ahí. Y a día de hoy, la gente que sale hablando, vive como si no hubiera pasado nada.En la iglesia están los agujeros de bala. La asociación de los familiares hace visitas, y más o menos se conoce lo que ocurrió, pero muchas veces lo damos por sentado y no hay mucha información. Incluso en Vitoria, pasan los años y se diluye lo que pasó.Va por años, y ahora parece que está muy presente, también porque el Gobierno vasco se ha implicado para que se indemnice a las familias. Antes la asociación estaba más sola, y ahora políticamente están más arropadas.. Pero tampoco sale en los libros de historia.Decíamos “Cuando el pueblo palestino tenga su propio Estado, dejaremos de cantar alguna scanciones”. Y 30 años después, aquí estamos. Y como ese tema, muchísimos. Hay cosas que no cambian, y algunas incluso que van para atrás.. Pues en la libertad de expresión, está clarísimo.. Y en los derechos laborales, que tanto han costado.. En el 3 de marzo se luchaba por las condiciones laborales, y ahora se vuelven a recortar. Con la excusa de la crisis, y que el capital quiere ganar más dinero todavía, se está esclavizando a los trabajadores.. Hoy tienes un trabajo y no significa que dejes de ser pobre.. Y sin una seguridad de nada.. Ni de lejos. Era gente que no tenía nada que perder. Ahora está el punto individualista que tanto se fomenta, que te dice "Salva tu culo". Pero entonces había una conciencia colectiva. Estaban en huelga, no solo la empresa, que era Forjas Alavesas, sino en todas las de alrededor, que se ponían en huelga por solidaridad.. Imagina. Eso es impensable.. Y por unos derechos que eran 5.000 pesetas de sueldo, 40 horas semanales y derecho a sindicarse. Ahora te dicen "Como hagas huelga un día, te vas a la calle". Nos tienen tan pillados, con el coche a plazos y la vivienda VPO, que te acojonas. No hay solidaridad, y seguimos modelos sociales que son ridículos y dañinos.. Es que nos han vendido una idea del progreso que es estar viendo tonterías en el móvil todo el día. Y la gente lo tiene muy difícil para darle la vuelta a eso. El progreso no debería ser tener un coche que aparque solo, sino tener acceso a la sanidad y a la educación.. Pero no queremos dar lecciones, no somos mejores que nadie.. A Tip y Coll no se les ocurriría hacer hoy un chiste de Carrero, y Siniestro Total no cantarían algunas cosas de las que cantaban. Esta semana juzgan a varios tuiteros en la Audiencia Nacional por apología del terrorismo.. Ahora, que hace cinco años que ETA no existe, es cuando más apología del terrorismo hay. Está claro que están utilizando ese delito atacar a quien no piensa como ellos, y silenciar a cierta opinión.. Junto a la ley mordaza, son normativas a medida para reprimir la ideología de izquierdas, nunca se juzga apología del terrorismo de derechas. Está pensado para la disidencia de izquierdas.Y estamos pidiendo penas de cárcel más graves para gente que ha hecho un chiste, que para gente que ha robado millones del dinero público.. Porque se habla más claro, que es algo que estuvo circunscrito al rock pero que ahora no lo está. Y llega incluso a los titiriteros.. El que se mueve, el que disiente.. El abanico se está abriendo a quien opina como a ellos no les gusta.. Quien se acerca a nosotros, se juega su carrera, su trabajo… Es muy fuerte, sí.. Puede pasar. Cuando intentamos tocar en Madrid en 2015 , hubo un informe policial que decía que iba a haber posibles altercados, cuando hemos tocado 30 veces incluso en los tiempos más guerreros y jamás ha pasado nada. Y, por ejemplo, en el fútbol sí que es muy posible que pase, pero nunca se prohibe un partido por mucho que sepan que van 500 contra 500. Pero de lo que se trata es de que nosotros, que tenemos ideas contrarias a las del partido que gobierna, que es el PP, pues no podamos tocar. Ellos van mucho de “Je suis Charlie”, pero bueno.. No tememos que pueda pasar, pero sabemos que nos pueden buscar las vueltas por cualquier cosa que se inventen.. Por mucho que hayamos sido absueltos por la Audiencia Nacional, ellos que dicen “Somos respetuosos son la justicia”, también dicen “Vamos a joderos todo lo que podamos” utilizando la extorsión, la amenaza… Nosotros vamos cerrando salas.. Es un método muy mafioso. De “Te vamos a hundir”.. En Madrid capital no podemos tocar. En Rivas sí tocamos el año pasado, porque hay gente que se arriesga. Llevarnos a nosotros a Madrid significa que vas a tener inspecciones brutales a ver si encuentran algo por lo que te puedan cerrar.. Lo que tuvimos fue con el Gobierno de la Comunidad.. Pero las salas tampoco están por la labor de meterse en líos. Esperamos que esto cambie.. En cada concierto que damos se presiona a los promotores, a los alcaldes, a los concejales… para que no vayamos. Y ahí están también Los violadores del verso. Se controla la cultura.. Hay listas negras.. Nos lo han dicho varios alcaldes, que se ha movido para que ninguno de los que están en esa lista puedan tocar en ciertos sitios. Y bueno. Ya casi ni nos sorprende.