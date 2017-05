Flojo inicio de un Festival de Cannes sin competidores iberoamericanos por la Palma de Oro

En medio de rigurosas medidas de seguridad reforzadas, tras el atentado que el pasado julio dejó más de 80 muertos en Niza,los festejos de una edición redonda, la número 70, con la proyección de, filme del francés, protagonizado por dos estrellas locales,, una película autoral con cierto espíritu de selfie psicológico, que fue recibido con escepticismo por la crítica internacional que poco a poco comienza a poblar la Croisette.El certamen tendrá 19 títulos, de los que ninguno es iberoamericano, en la disputa por la Palma de Oro, además de una serie de eventos especiales que van desde proyecciones gratuitas (Cinema de la Plage) hasta dos clases magistralesy del norteamericano, quien presentará además su clásico western Sin perdón / Los imperdonables / Unforgiven.Por primera vez en la historia de Cannes,que se encarga de entregar el codiciado galardón. Nada menos que, cineasta emblemático de la Movida de los años ochenta, amante de los personajes femeninos, definitivamente la estrella del día. Será el encargado de liderar las deliberaciones de un jurado de lo más variopinto, compuesto por actores como, directores comoy Park Chan-wook, un compositor como Gabriel Yared y una actriz, directora y guionista como Agnès Jaoui.Almodóvar conoce muy bien el festival, al que promete ahora dedicarse "en cuerpo y alma"., como algo inevitable", afirmó. "Es una gran fiesta. Es el lugar donde por excelencia se celebra el cine de autor. Espero asistir al milagro de ver algo semejante a La Dolce Vita, Apocalipsis Now o Viridiana, afirmó sonriente en una atiborrada rueda de prensa. Sobre la polémica presencia de dos películas de Netflix en la competición, que no serán estrenadas en cine sino en televisión, dijo con reparo: "Defenderé siempre la magia, la capacidad de hipnosis de la pantalla grande".El certamen francés siempre le ha acogido con los brazos abiertos, ya que ha competido en varias ocasiones por la Palma de Oro, aunque nunca la recibió. Presentó aquí en 1999 Todo sobre mi madre, con la que fue premiado como mejor director. La mala educación inauguró en el 2004 el festival fuera de competición. Con Volver (2006) mereció el premio al mejor guion y un reconocimiento colectivo al elenco de actrices. Luego desembarcó con Los abrazos rotos (2009), La piel que habito (2011) y, en la edición anterior, con Julieta Será esta 70ª la edición de las mil y una fiestas. Un punto de no retorno en el que pasaremos el testimonio del cine como hasta ahora lo habíamos conocido y el nuevo cine que avanza a pasos de gigante, entre realidad virtual, series de autor y la sala reemplazada por una plataforma digital. Si es así, no quedan dudas de que el regocijo cinéfilo y el revuelo mediático serán tan relevantes como en los 69 años precedentes.