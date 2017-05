El cine 'raro' desembarca en Cannes con Bong Joon-ho y Kornél Mundruczó

Es difícil, por no decir imposible, mantener un buen nivel a lo largo de casi dos semanas de festival, y en la segunda jornada competitiva de Cannes , este viernes, tras dos potentes propuestas la víspera,, de mano del surcoreano Bong Joon-ho y su Okja y del húngaro Kornél Mundruczó con Jupiter holdja (La luna de Júpiter), cintas ambasque no han convencido demasiado (especialmente la segunda).Bong Joon-ho, director amante de generary de adornar con toques autorales un cine de apariencia, con películas como Rompenieves, The Host o Crónica de un asesino en serie, ha tenido que enfrentar algunos inconvenientes especiales antes de que se viera (completa) su película. Para empezar,, y como tal, aunque parece que se verá en salas coreanas y con pocas copias en Estados Unidos y algún otro país, su destino principal son los servidores de la plataforma audiovisual por Internet. De ahí que forme parte de las, que ha logrado que la apertura del certamen a las películas hechas para la red se cierre drásticamente en futuras ediciones.Pero, aparte de esto (o quizás a causa de esto, quien sabe...) Okja, con lo que los periodistas al cabo de unos minutos protestaron hasta que la sesión se detuvo hasta la corrección de un problema técnico que el propio festival ha achacado a su personal, con todas las disculpas. Luego, cuando ya se vio enterita, las protestas fueron sustituidas por algunos aplausos.El film, que toma el nombre del protagonista,que vive en un pueblo perdido de Corea, como mascota de una niña adorable, hasta que los espúreos intereses de una corporación estadounidense le hacen terminar en Nueva York, es una especie de cuento o fábula infantil –en su simplicidad– para mayores, por sus algunos excesos, en el que participaron figuras anglosajonas como Tilda Swinton, Paul Dano, Lily Collins y Jake Gyllenhaal., pero la imaginación desbordante de Joon-ho –y los efectos digitales–. Si no se toma muy en serio y se mira con ojos infantiles, puede acabar disfrutándose.Mucho más difícil es llegar al mismo resultado con Jupiter holdja, otra fantasía, aunque, del húngaro Kornél Mundruczó, quien recibió el reconocimiento internacional con películas como White God y ahora vuelve a Cannes, pero a la competición, con un drama que, un cocktail de difícil digestión.Y es que hay asuntos tan de por sí dramáticos que no necesitan pasar por el tamiz "creativo" de un "autor" en busca de aproximaciones novedosas. La cosa va de uny atravesando una frontera en Hungría recibe un tiro que despierta en él la capacidad de volar o levitar (así como leen...). Al igual que ocurre en Okja, la explotación y el abuso humanos intentan aprovechar el nuevo don del joven emigrante.No es de extrañar que los críticos se hayan ensañado con estaa un tema que no necesita adornos ni metáforas para ser inquietante, indignante y emotivo.© E.E. (Cannes)- NOTICINE.com