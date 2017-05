Cannes celebra su 70 aniversario con una foto estelar y su recuerdo para las víctimas de Mánchester

© Carolina G. Guerrero (Cannes)-NOTICINE.com

Elha dedicado la jornada de este martes a mirarse el ombligo, un ombligo, hay que reconocerlo, particularmente lustroso, trasen los que han pasado centenares, miles de cineastas, actores y películas, muchos por derecho propio en la historia del cine. El certamen galo reservó el día para la celebración, con una gran foto de familia, y limitó la competición a un único título, el japonés Hikari (Resplandor), de Naomi Kawase, bonito pero prescindible.El, con su veintena de víctimas, fue recordado con uny la suspensión de la prevista première de la infantil Cars 3. La seguridad, obsesión justificada este año por los recientes ataques más próximos geográficamente en París y la vecina Niza, ha quedado patente al ser cualquier acto multitudinario de fiesta y libertad objetivo de los intolerantes religiosos.Pero, con buen juicio, al odio hay que combatirlo con normalidad y vida, y Cannes convocaba este martes a, con unaEntre ellas, el actual presidente del jurado Pedro Almodóvar, su hermano y productor Agustín, el compatriota y amigo de ambos Antonio Banderas, los mexicanos Salma Hayek, los "tres amigos" Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñárritu, Diego Luna y Gael García Bernal, el argentino Gaspar Noé y el puertorriqueño Benicio del Toro.Junto a ellos algunoscomo Oliver Stone, Claude Lelouch, Michael Haneke, Jane Campion, Ken Loach, Nanni Moretti, Costa-Gavras, o Bille August, por citar a algunos, y estrellas como Jessica Chastain, Will Smith, Uma Thurman, Kirsten Dunst, Mads Mikkelsen, Christoph Waltz, Juliette Binoche, Diane Kruger, Monica Bellucci, Nicole Kidman, Nastassja Kinski, Charlize Theron, Colin Farrell, Marion Cotillard, Tilda Swinton, Adrian Brody, Kristin Scott-Thomas, Valeria Golino o Sergio Castellito, por citar a algunos.En el Palacio, mientras, una, Hikari (Resplandor), de Naomi Kawase, la nueva muestra de poesía visual y sentimientos inconmensurables de la autora de Una pastelería en Tokio / An y Aguas tranquilas / Futatsume no mado, a través de la historia de amor entre una chica que escribe audiodescripciones de películas para ciegos y un afamado fotógrafo que está perdiendo la vista. Empalagosa y sensiblera, pero –claro– bonita de ver, esta coproducción nipona-francesa requiere bastante paciencia del espectador deseoso de que pasen cosas en pantalla. Kawase es siempre amiga de