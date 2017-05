Sofia Coppola muestra el reverso femenino de 'El seductor'

"Es siempre aterrador presentar por primera vez tu película al mundo.". Para(Nueva York, 1971), Cannes es como su segundo hogar. Desembarcó en la Croisette en 1979 junto a su padre, Francis Ford Coppola, cuyo impresionante Apocalypse Now estaba en competición. Luego retornó con él en 1996 y 2001. Sus propias películas,y The Bling Ring llegaron en 2006 y 2013, respectivamente. Formó parte del Jurado Oficial en 2014. Este miércoles fue recibida nuevamente con fuertes aplausos por parte de la critica internacional por su impecable y entretenido The Beguiled, remake feminista del thriller El seductor, dirigido por Don Siegel en 1971 y basado en una novela sobre la Guerra Civil estadounidense de Thomas P. Cullinan.Coppola ha echado mano de un elenco de primera:, su frecuente colaboradora, quienes interpretan a un grupo de mujeres cuya existencia completamente aislada en un centro de adolescentes en la zona confederada es perturbada por la llegada repentina de un soldado da la Unión, herido gravemente (). "Anne Ross,, me dijo hace un par de años que debería verpara hacer un remake o una nueva versión de él. Nunca hago remakes. Pero cuando lo vi, la idea se me quedó dando vueltas en mi cabeza. Me pareció muy interesante la premisa, pero volteando la historia y contándola desde el punto de vista femenino", explicó la realizadora."El soldado tenia que ser realmente masculino y hacer contraste con estas delicadas damas del Sur, en Virginia. Fred Roos, mi gran asesor, me sugirió a Colin. No había pensado en el, pero cuando conversamos, me pareció muy carismático y encantador. Justo el tipo de hombre avasallador, capaz de sacudir a mujeres inteligentes. Tenia que resultarles sexy, pero", enfatizó. Entre sonrisas, Farrell replico con simpatía: "mi madre y mis dos hermanas, brillantes, talentosas, creativas, que me mimaron mucho. Así que me sentí muy a gusto en el set. Sofia me dio mucha confianza, y me pareció fascinante ser el centro de esta historia contada por una mujer desde el punto de vista femenino"."Nunca había realizado un filme de genero. Así que lo hice, manteniendo mi estilo y mi propio universo. Ha sido una experiencia nueva para mi, así como trabajar con efectos especiales para mostrar las heridas. Pero más que nada he querido hablar sobre la guerra entre sexos., agregó Coppola.En su película está nuevamentela estrella de Cannes este 2017. Se formaron colas interminables para la première mundial, fuera de competición, de esa producción televisiva, la segunda temporada de Top of the lake: China girl, dirigida por Jane Campion, quien ha sido la única directora a ganar la Palma de Oro en 69 años, en 1993, por El piano. Su protagonista es Kidman, envejecida y canosa en su enésima interpretación aquí en el festival: ". Tenemos que cambiar nosotros y adecuarnos a los nuevos tiempos, a los nuevos formatos, así que bienvenidas las mujeres y la televisión".La otra película en la competencia este miércoles fue francesa, Rodin, de Jacques Doillon, que ha generado bostezos, aburrimiento, indignación, huidas y críticas –quizás las más duras de la competición– en la prensa internacional. Algunos colegas franceses se mostraban más benignos con uno de los monstruos sagrados de su cine de autor, aquí intentando infructuosamente dar vida al apasionado monstruo sagrado del arte francés, el escultor Auguste Rodin.