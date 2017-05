Los hermanos Safdie revelan en Cannes que Robert Pattinson puede ser buen actor

De la mano de los cineastas independientes Ben y Joshua Safdie, Robert Pattinson ha podido olvidarse de ser quien es en el mundo del cine. La crítica ha elogiado su interpretación en el thriller negro Good Time , distante del vampiro que interpretó en Crepúsculo, en el que da vida a un delincuente que se la juega para sacar del calabozo a su hermano, detenido tras un golpe del que él mismo pudo huir. Menos cálida fue la acogida para la segunda cinta a competición de este jueves en Cannes, Une femme douce, del ucraniano Sergei Loznitsa, financiada por Francia, pero cuya historia esLos Safdie, conocidos por Lenny and the Kids y Mad Love in New York,, según opinaron algunos críticos tras el pase de Good Time, cuyo irónico título oculta el bastante mal rato que pasa su personaje, Connie, para intentar durante una noche infernal liberar a su hermano, que ha sido detenido después de que el golpe que ambos realizaban saliera mal. Con el pelo mal teñido de rubio y aire alucinado, nuestro exEdward Cullen piensa primero en conseguir la fianza, pero después considera que tal vez resulte más simple –aunque no más fácil– sacarlo de la celda a la fuerza.Good Time es más un thriller medio tarantiniano con un toque alucinado de Abel Ferrara que la película de autor que haría salivar a los más duros críticos de Cannes, por lo que. Sin embargo, sí que las apuestas de algunos cifran sus posibilidades en una: mejor actor para Pattinson.Casi lo contrario podría decirse de Une femme douce , película sobre la realidad rusa de un ucraniano –el antes documentalista Sergei Loznitsa– producida por franceses. Aquí sí hay una clara vocación de lo que antiguamente llamábamos "arte y ensayo". Es la historia de una mujer que recibe, devuelto por Correos, el paquete que tiempo antes envió a su marido encarcelado en la prisión de una lejana ciudad y ante la falta de explicaciones, decide recorrerse el país para saber qué le ha ocurrido. Loznitsa va describiendo así, a lo largo de un viaje lleno de penalidades y humillaciones, una realidad muy oscura:El cineasta huye del cine social puro y duro para entregarse a algunas fantasías autorales –una larga escena onírica, por ejemplo– que, donde la omnipresente actriz teatral Vasilina Makovtseva, en su debut cinematográfico, tiene oportunidad de lucirse.Mientras, fuera del concurso, David Lynch ha recibido los aplausos de sus fieles en la presentación de los dos primeros capítulos –ya emitidos en EEUU– de su secuela de Twin Peaks. Se han conocido también los primeros galardones paralelos: en la Semana de la Crítica, la brasileña Gabriel e a montanha, de Fellipe Gamarano Barbosa. Obtenía el reconocimiento al film más visionario y además el de la Fundación Gan para el Cine.— Carolina G. Guerrero (Cannes)— NOTICINE.com