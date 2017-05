'The Square', de Ruben Östlund, Palma de Oro en un repartido palmarés de Cannes

La coproducción europea del suecoThe Square ha sido la ganadora de la Palma de Oro, máximo galardón del Festival de Cannes. El jurado que presidió el españolconcedió el premio a la mejor dirección apor el remake The Beguiled, y los galardones interpretativos fueron a parar a la alemana, por Aus dem nichts y al estadounidense Joaquin Phoenix por You Were Never Really Here. Otra actriz,, que participó con cuatro producciones en el festival, recibió en ausencia un Premio Especial 70 Aniversario.Con una selección oficial en la este año no había ninguna película iberoamericana, nuestro cine se tuvo que conformar con el Premio del Jurado en la sección paralela Un Certain Regard / Una cierta mirada, para el mexicano, por Las hijas de Abril, protagonizada por la españolaVolviendo al palmarés oficial, además de The Square, otras favoritas tuvieron también recompensas menores. 120 battements par minute, del francésobtuvo el Gran Premio del Jurado; Nelubov, del ruso, el Premio del Jurado, y compartieron el del Mejor Guión The Killing of a Sacred Deer y You Were Never Really Here. Esta cinta, programada para este sábado, último día del certamen, escrita y dirigida por la escocesa, fue en cierta manera una triunfadora moral del festival, al ser la única en obtener una doble recompensa, actor y guión.Un nervioso Pedro Almodóvar y la estrella localentregaron a Östlund su Palma de Oro, segundo premio consecutivo que obtiene aquí, ya que su anterior film, Fuerza mayor / Turist recibió hace tres años el Premio del Jurado en Un Certain Regard, lo que le facilitó tener una amplia distribución internacional. A lo largo de casi dos horas y media, el cineasta sueco, que disfrutó de coproductores franceses y alemanes, cuenta la historia del curador de un museo, Christian (Claes Bang), quien prepara su próxima exposición, titulada "The Square" (La Plaza), en torno a una instalación que busca atraer a los visitantes de altruismo y recordándoles su deber para con sus vecinos. Sin embargo, su progresismo y su sentido solidario se vienen abajo cuando Christian sufre un robo y reacciona de una manera desproporcionada que le sumerge en una crisis existencial.La gala se vio deslucida por la ausencia tanto de Sofia Coppola como de Nicole Kidman, a la que dirigió precisamente en The Beguiled, ambas ya de regreso en Estados Unidos. Entre las anécdotas, aparte de los esfuerzos de Almodóvar por decir algunas palabras en francés con acento de Calzada de Calatrava, algo tamizado al expresarse mayoritariamente en inglés, cabe citar a, quien aparte de lucir un smoking encima de unas zapatillas deportivas vintage, tampoco debía controlar mucho el idioma del país anfitrión, porque al ser nombrado como mejor actor puso cara de póker y no reaccionó hasta que sus compañeros de fila le empezaron a felicitar.Así se pone el punto final a un festival en el que han sido numerosas las decepciones, algunas firmadas por cineastas de la talla de, y en la que una vez más dominaron las producciones o coproducciones francesas, en muchos casos realizadas por cineastas de otras países, sin ir más lejos la ganadora de la Palma de Oro y las de películas galardonas en las categorías de mejor actriz, mejor actor, premio del Jurado y por supuesto el gran premio del Jurado, única con director galo.______________Estas fueron las principales premiadas:"THE SQUARE", de Ruben ÖSTLUNDNicole KIDMAN"120 BATTEMENTS PAR MINUTE", de Robin CAMPILLOSofia COPPOLA por "BEGUILED"Yorgos LANTHIMOS y Efthimis FILIPPOU, por "THE KILLING OF A SACRED DEER"Lynne RAMSAY, por "YOU WERE NEVER REALLY HERE"Diane KRUGER, por “AUS DEM NICHTS”Joaquin PHOENIX por "YOU WERE NEVER REALLY HERE""NELYUBOV", de Andrei ZVYAGINTSEV"JEUNE FEMME·, de Léonor SERRAILLE (Un Certain Regard)"XIAO CHENG ER YUE", de Qiu YANG"KATTO", de Teppo AIRAKSINEN