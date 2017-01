La banca devolverá en efectivo lo cobrado de más por cláusulas suelo, pero podrá acordar otras fórmulas

La devolución, exenta del IRPF

Los bancoslo cobrado de más a los clientes por las cláusulas suelo no transparentes incluidas en los contratos hipotecarios, aunque consumidor y entidad podrán acordar otras fórmulas de devolución, como la novación de la hipoteca.El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un Real Decreto de medidas urgentes deen materia de cláusulas suelo indebidas que establece un procedimiento extrajudicial para resolver de forma "rápida y gratuita" las reclamaciones de los consumidores derivadas de las últimas sentencias judiciales.El procedimiento da tres meses a los bancos para llegar a un acuerdo con el consumidor y resolver las reclamaciones. Laen el caso de que el cliente no quede satisfecho con la oferta de su banco, según ha explicado en rueda de prensa el ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos.Este Real Decretode crédito a poner en marcha en el plazo máximo de un mes a contar desde la entrada en vigor del decreto las medidas necesarias para dar cumplimiento a esta vía extrajudicial. Además, los bancos deben garantizar que el sistema es conocido por todos los consumidores con cláusula suelo en sus contratos.De Guindos ha especificado que las entidades también deberán informar a aquellos clientes cuyapero estuviera afectada por una cláusula suelo declarada nula, que podrán acogerse al mecanismo extrajudicial.Una vez que el cliente dirige la, esta deberá remitirle un cálculo de la cantidad a devolver incluyendo los intereses o, alternativamente, las razones por las que considera que la reclamación no procede.Tras recibir la comunicación, el consumidor deberá decidir si está de acuerdo o no. Si lo está, la entidad realizará la devolución del efectivo en un plazo máximo de tres meses, aunque también cabe la posibilidad de que la entidad y el cliente acuerden otras medidas compensatorias alternativas, como la novación de las condiciones de la hipoteca.En ese caso, la, tras haber sido informado debidamente del valor económico de la medida alternativa. Informa Europa Press.De Guindos ha explicado que la devolución en efectivo de lapor una cláusula suelo o las medidas que pacten alternativamente la entidad y el cliente, así como los intereses, no se integrarán en la base del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).La neutralidad fiscal del consumidor estará garantizada en el caso de devolución, ya sea en aplicación delcon entidades financieras o del cumplimiento de sentencias o laudos arbitrales.Además, en el caso de que el consumidorcorrespondiente al pago de una hipoteca con cláusula suelo en ejercicios anteriores, no se le aplicará sanción, intereses de demora o recargo, según ha explicado el titular de Economía.Eliniciar este procedimiento o bien acudir a la vía judicial, pero, en todo caso, si elige el mecanismo aprobado este viernes ninguna de las partes podrá iniciar acciones judiciales o extrajudiciales alternativas en relación con la misma reclamación hasta que el proceso se haya resuelto.De Guindos ha explicado que, en el caso de que cliente y entidad se encuentrenpor esta reclamación, se podrá solicitar la suspensión del mismo para someterse al mecanismo extrajudicial.El procedimiento dey se prevé una reducción de los aranceles notariales y registrales derivados de las novaciones de contratos que puedan resultar de la adopción de medidas compensatorias distintas a la devolución del efectivo.En relación con las costas judiciales, el Real Decreto Ley establece que, si el cliente decide demandar a la entidad después de no haber llegado a un acuerdo por la vía extrajudicial y la sentencia que obtiene es económicamente más favorable para él, el banco seráSin embargo, si el cliente decide acudir directamente a la vía judicial sin utilizar el mecanismo de reclamación previa y la entidad se allana y devuelve lo indebidamente cobrado antes del trámite de contestación a la demanda,s.El Real Decreto Ley prevé, además, el establecimiento de un óde las reclamaciones efectuadas por los consumidores que velará por que las entidades cumplan con su deber de información a los clientes. Este órgano emitirá un informe semestral y en el mismo estarán representadas las asociaciones de consumidores, los abogados y otras instituciones.Para el máximo responsable de Economía, el consenso alcanzado con PSOE, Ciudadanos, PNV y Coalición Canaria para la aprobación de este Real Decreto Ley es "muy relevante", dado que se trata de"No ha sido un acuerdo sencillo", ha reconocido De Guindos , según quien el Gobierno ha mantenido contactos con "un número muy elevado de grupos parlamentarios", entre los que se encuentran la antigua Convergència y ERC. "a cualquier tipo de contacto", ha añadido el ministro.Según ha explicado, el Gobierno decidió que este Real Decreto Leypara no retrasar su puesta en marcha y que en el plazo de cuatro meses algunos consumidores pudieran contar ya con la devolución. Asociaciones de consumidores consideran que el mecanismo extrajudicial por el que la banca tendrá que devolver lo cobrado de más por las cláusulas sueloy beneficia a las entidades financieras.En este sentido, la OCU ha lamentado lay de independencia del real decreto a la hora de fijar las cantidades que los bancos tienen que devolver por la nulidad de la cláusula suelo y ha señalado que las entidades deberían facilitar a los consumidores afectados el cuadro de amortización de su préstamo con cláusula suelo y sin ella.Además, ha indicado queque puedan ofrecer los bancos, ya que entiende que la mayoría de ellos pueden ser "muy perjudiciales para los consumidores", y ha avanzado que acudirá a los grupos parlamentarios para introducir mejoras en el texto durante su tramitación parlamentaria.Facua, por su parte, se ha quejado de que el real decretoque no se acojan a este mecanismo o las que se nieguen a devolver el dinero a los afectados."En este paíspor el mayor fraude a los consumidores que se ha producido en la historia", ha afirmado el portavoz de la asociación, Rubén Sánchez, quien ha avanzado que Facua no va a participar en la comisión de seguimiento del mecanismo.Desde su punto de vista, la norma es, ya que, por ejemplo, no establece a través de qué procedimiento deberá comunicarse a los hipotecados la existencia del mecanismo extrajudicial. Así, destaca que puede que las entidades se limiten a colgar la información en sus páginas webs, sin notificárselo por correo a los clientes, o envíen dichas comunicaciones solo a los que tengan la hipoteca en vigor.Mientras tanto, el Defensor de la Vivienda ha alertado a los consumidores de queque les ofrecen los bancos, "ya que es posible que no ofrezcan la devolución de todas las cantidades que les pertenecen y muy probablemente no incluyan los intereses generados".Por último, Asocoes 2015 Derechos Civiles ha echado en falta un modelo de reclamación o de procedimiento, lo que, a su juicio,con la que se ha abordado el asunto.