BBVA mantiene su estimación de un impacto negativo neto de unos 404 millones de euros en el beneficio atribuido del grupo de 2016 parapara devolver todo el dinero cobrado a los afectados por cláusulas suelo.La entidad presidida por Francisco González, que ha realizado estos cálculos de forma "preliminar", ha contestado este lunes un requerimiento formulado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a propósito del Real Decreto Ley del pasado 20 de enero de Medidas Urgentes de Protección de Consumidores en materia de cláusulas suelo, en el que, según ha informado Europa Press.En su contestación al supervisor, BBVA señala que "no modifica" la información difundida al mercado en el hecho relevante que publicó el pasado 21 de diciembre y en el quepor las posibles reclamaciones relacionadas con las cláusulas suelo.En aquel hecho relevante de diciembre, la entidad explicaba que dotaría una provisión en las cuentas anuales de 2016 para este asunto. El banco recordaba además quePor su parte, Banco Sabadell ha cifrado el impacto máximo que podría tener la devolución de las cláusulas suelo de sus contratos hipotecariosy ha precisado que las provisiones realizadas por el grupo a 31 de diciembre de 2016 serían "suficientes" para absorber las posibles minusvalías sobre los activos y "los desenlaces de cualquier contingencia abierta".En todo caso, en una comunicación dirigida a la CNMV, Sabadell ha precisado que sus cláusulas suelo " no han sido definitivamente anuladas con carácter general por sentencia firme", considerandoque deberían ser tenidos en cuenta en el recurso que se está tramitando.Asimismo, Liberbank ha insistido quey ha mantenido que el Real Decreto Ley no afecta a su estimación del impacto que la sentencia del TJUE tendrá en sus cuentas, comunicado al mercado el pasado 21 de diciembre. Entonces calculó que el diferencial de intereses devengados por aplicación de las cláusulas suelo, vigentes hasta la fecha, desde su origen hasta el 9 de mayo de 2013 es de 83 millones de euros antes de impuestos.De igual forma, Bankia sostiene que el Real Decreto Ley "no afecta sustancialmente" a las, en las que cifraba en unos 200 millones de euros la retroactividad total de las cláusulas suelo de sus contratos hipotecarios y precisaba que ya había provisionado unos 100 millones.La entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri señalaba, además, que en sus estados financieros resumidos correspondientes al primer semestre del ejercicio incluyó una provisión de 114 millones de euros brutos para cubrir un "con efectos retroactivos hasta el 9 de mayo de 2013".Caixabank, por su parte, elevará la provisión para asumir el impacto de la devolución de las cláusulas suelo de sus contratos hipotecarios en 110 millones de euros, con lo que. La entidad catalana contaba con una provisión de 515 millones euros para hacer frente a la potencial restitución de cantidades derivadas de los contratos de hipoteca celebrados con consumidores que cuentan con cláusulas suelo.Por último, Popular ha cifrado en 229 millones de euros el importe adicional a provisionar para asumir el impacto de la devolución En concreto, el banco ha calculado este importe adicional a provisionar por el efecto de la retroactividad total de la nulidad de las cláusulas suelo derivado de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del pasado 21 de diciembre,De esta forma, el banco ha elevado hasta 563 millones de euros el importe total para hacer frente al impacto de las cláusulas suelo.Los consumidoresla devolución de las cantidades indebidamente cobradas por las entidades financieras mediante el mecanismo que contempla el Real Decreto Ley aprobado el viernes en Consejo de Ministros En concreto, la nueva norma establece una vía extrajudicial para reclamar las cantidades cobradas de más en concepto de cláusulas suelo yuna vez aceptada la solicitud. Si este no queda satisfecho con la oferta del banco, siempre tendrá abierta la vía judicial.Según el Real Decreto Ley, las entidades cuentan con el plazo máximo de un mes desde este lunes parapara dar cumplimiento a esta vía extrajudicial.