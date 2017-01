Montoro asegura que las grandes empresas deben pagar más impuestos para mantener "la cohesión social"

Más medidas tributarias

"Hacemos política para el interés general y es lo que hemos hecho con el Impuesto de Sociedades", señaló este miércoles el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. "A los grandes grupos les conviene tributar más porque si no,", agregó. Montoro reiteró que la Comisión Europea (CE) no ha impuesto medidas adicionales a España para cumplir con el objetivo de déficit del 3,1% comprometido para 2017, y avanzó que España registrará ya "superávit primario" en 2018.Así lo señaló durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda en el Congreso de los Diputados, a la que acudió de nuevo a petición propia para explicar las medidas para cumplir el déficit, y a petición del PSOE para hablar del acuerdo de no disponibilidad y de Ciudadanos y el Pdecat acerca deMontoro señaló que la CE no ha impuesto a España la adopción dey ha destacado que es la primera vez que Bruselas emite esa opinión y no un dictamen de riesgo de incumplimiento."Es un motivo de felicitación común que tengamos estaporque nos otorga credibilidad a la política económica desarrollada, comprometida con la reducción del déficit público que refuerza el crecimiento y la creación de empleo", dijo Montoro, que anazó que esas políticas permitirán a España registrar superávit primario en 2018.En este sentido, ha Montoro señaló que la no coincidencia de cifras con el objetivo de déficit de 2017, que el Gobierno estima en el 3,1 % del PIB frente al 3,3% que calcula la CE, es "perfectamente justificable", ya que se debe a la mejor previsión que hace el Ejecutivo en, que mantiene un alza del 2,5%.En cualquier caso, Montoro reconocióo que la CE "ipara adoptar nuevas iniciativas", algo que "así será con el permiso de sus señorías". Por ello, avanzó que el Gobierno continuará llevando al Parlamento más medidas de carácter tributario y confió en que contarán con el respaldo de los otros grupos.En cualquier caso, aseveró que si se adoptan nuevas medidas, se compartirán con la oposición, ya que "un Gobierno en minoría" no tiene capacidad para tomar medidas adicionales "que no sean suficientemente compartidas".En detalle, avanzó que las normas tributarias pendientes para completar el programa presupuestario abordarán impuestos que "" y que puedan producir efectos de contaminación, como ya se hizo anteriormente con la imposición del gas fluorado que ha permitido reducir esas emisiones.El titular de Hacienda admitió que esas figuras impositivas no tendránpero servirán para cumplir la obligación de incorporarlos, aunque se negociará con el resto de grupos en cualquier caso. En materia de lucha contra el fraude, Montoro señaló que el nuevo plan de control de la facturación del IVA entrará en vigor en julio, con la implantación del Sistema de Suministro Inmediato de Información (SII), un sistema que concierne a más de 60.000 contribuyentes.Además, adelantó que la Agencia Tributaria trabajará en el control del fraude de grandes fortunas, especialmente en el IVA, las corporaciones internacionales y el fraude en el ámbito digital, una actividad "pujante" a vigilar para evitar que sea una "".Junto con estas medidas, el ministro recordó que el Gobierno ya dio luz verde a principios de diciembre a la reforma del Impuesto de Sociedades y al aumento de los tributos al tabaco y el alcohol, dejando pendiente la creación de un impuesto a las bebidas azucaradas, nuevos tributos en materia de medio ambiente e iniciativas en materia de lucha contra el fraude fiscal.Las medidas aprobadas tendrán un impacto estimado en recaudación adicional por importe de 7.000 millones de euros (4.600 millones del Impuesto de Sociedades), apuntó Montoro, que se sumarán a los 10.000 millones de euros de mayor recaudación que espera ingresar el Gobierno por la mejora del ciclo y que permitiríanSobre el Impuesto de Sociedades, Montoro señaló que se han mantenido algunos incentivos y se han cambiado otros supuestos del tributo para que la tributación de las empresas más grandes, que son "las que menos tributan", se equipare a las de pymes y el resto de agentes económicos.En esta línea, indicó que la tributación efectiva de los grandes grupos empresariales se situaba entre el 7% y el 8%, frente al 18% de las pymes, algo que "no se entiende ni se puede aceptar". Sobre las quejas, recordó que son "las mismas" que cuando se acometieron con anterioridad cambios en el Impuesto de Sociedades, que "no les gustó, pero les vino bien ya que el desapalancamiento de estos años ha sido extraordinario".