Mapfre pide a Montoro que aclare los datos de tributación de grandes empresas y ve un error demonizarlas

No demonizar a las empresas

El presidente de Mapfre , Antonio Huertas, ha pedido este viernes al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que aclare losde grandes empresas que ofreció el pasado miércoles en el Congreso, al tiempo que ha advertido de que es "un error" demonizarlas.Montoro afirmó en la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja que la tributación efectiva de los grandes grupos empresariales, frente al 18% de las pymes, algo que, según dijo, "ni se entiende ni se puede aceptar"."No sé de dónde nuestro querido Montoro saca esos datos", ha apuntado Huertas en un encuentro informativo organizado por Europa Press, en el que ha precisado que Mapfrey en algunos países más que en España.El directivo ha indicado que el tipo impositivo real de la compañía aseguradora es del 28%-29%. ", ha insistido Huertas, quien ha pedido al titular de Hacienda que aclare sus datos, ya que entiende que "no es adecuado poner contra las cuerdas a las empresas", que son el motor de desarrollo económico de la sociedad.Desde su punto de vista, atacar a un sector, sea financiero, asegurador o a una gran empresa, "demonizarla yporque no contribuyen, es un error".Huertas también ha hecho hincapié en que normalmente no se habla del efecto sede que tienen las grandes empresas que se han internacionalizado y que supone que todos los beneficios que se consiguen en el extranjero. "Es importante considerarlo", ha sugerido."No creemos enemigos ni veamos problemas que no son tales.a la información, y donde haya problemas, que se solucionen", ha concretado.Por otra parte y respecto a los cambios de fiscalidad adoptados por el Gobierno, Huertas ha señalado que las cargas fiscales que afecten a los costes laborales "pueden ser un problema en estos momentos", puesto que la, no está todo hecho y es necesario recorrer un camino "tranquilo y pausado" con reglas "estables y conocidas".En este sentido, el presidente de Mapfre ha recordado que las empresas tienen queporque hay que cumplir con los objetivos de déficit que tiene marcados el Gobierno, pero ha instado también a ser exigentes no sólo con la carga fiscal, sino también en la simplificación del gasto de la Administración.