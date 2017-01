El FMI le pone más 'deberes' a España: más IVA, copagos sanitarios y menos deducciones fiscales

Reforma de la financiación autonómica

Defensa de la reforma laboral del PP

Contrato único o mochila austríaca

España ha cumplido con suficiencia el objetivo de déficit del 4,6% del PIB pactado con Bruselas para 2016 y es factible queprevista para este año sin necesidad de ajustes adicionales en caso de materializarse el aumento de recaudación previsto por el Gobierno gracias a las medidas planteadas para 2017, aunque la institución echa en falta una estrategia "creíble" de consolidación fiscal a medio plazo para lo que recomienda, así como los impuestos indirectos y medioambientales, además de acometer, informa Europa Press.Los últimos pronósticos para España de la institución dirigida por, recogidos en el informe anual del FMI sobre la economía española, prevén que el déficit del país cierre 2016 en el 4,5%, una décima menos que el objetivo pactado con Bruselas, mientras que en 2017 alcanzará el 3,2%,, algo que la jefa de la misión del FMI para España, Andrea Schaechter, atribuye en gran medida al pronóstico de crecimiento ligeramente menos optimista de la institución (2,3%) que el del Gobierno (+2,5%).Sin embargo, en su informe, el FMI reconoce que "si se materializa parte del impacto previsto sobre los ingresos (0,2% del PIB) el objetivo de déficit para 2017 está al alcance" y destaca que, a pesar de no haberse acordado aún un presupuesto para 2017, las medidas de ajuste planteadas representanDe este modo, Andrea Schaechter ha indicado en rueda de prensa que la previsión del Fondo es que "el objetivo de déficit está al alcance", por lo que ha subrayado que la institución "para subir la recaudación o el IVA en 2017", apuntando que las recomendaciones en este sentido se concentran "en el medio plazo". "Aún no ha aparecido una senda creíble de consolidación a medio plazo", apunta el FMI, que estima un déficit estructural del 2,25% del PIB a medio plazo, frente al 1,25% del PIB previsto para 2019 por el Gobierno, señalando la ausencia de "medidas específicas".Asimismo, la institución subraya los riesgos para el cumplimiento de los objetivos de déficit relacionados con las comunidades autónomas como consecuencia del "pobre historial de cumplimiento" y la débil disciplina de mercado relacionada con el apoyo aPor otro lado, la institución señala el "limitado" margen fiscal de España y la persistencia de vulnerabilidades fiscales que requieren un ajuste gradual, bien especificado y continuado. "Volver a una consolidación gradual, pero sostenida colocaría a la deuda en una firme tendencia a la baja", señala la institución, calculando que un ajuste anual del balance primario estructural del 0,5% del PIB más allá de 2017 y un multiplicador del 0,6, rebajaría la ratio de deuda en cuatro puntos porcentuales para 2021, frente al escenario base del FMI."Este ritmo de ajuste encontraríade la deuda a la vez que reduce de forma simultánea el nexo entre la banca y el soberano, siendo consistente con las últimas recomendaciones de la Comisión Europea y con alcanzar un presupuesto estructural equilibrado en cinco años", añade la institución.En su análisis de la economía española, el FMI recomienda que la mayor parte del ajuste a medio plazo proceda de mayores ingresos a la vez que contribuya a generar espacio para apoyar más inclusividad y la creación de empleo. En este sentido, la entidad considera que, a pesar de existir aún cierto margen para restringir y racionalizar el gasto,"ya es relativamente baja en comparación con sus homólogos de la UE". De este modo, el FMI apuesta por priorizar las medidas de aumento de la recaudación, señalando en primer lugar el déficit de tres puntos porcentuales de España en la recaudación por IVA respecto a la media de la UE, lo que se explica en gran parte por las excepciones y los efectos acogidos a un tratamiento preferencial.Reducir esta brecha en la recaudación del IVA permitiría a España elevar sus ingresos más de un 2% del PIB, unos 20.000 millones de euros, algo que podría lograrse subiendo de forma gradual los tipos inferiores del IVA en línea con las necesidades de consolidación a medio plazo, según el FMI.Asimismo, la institución hace hincapié en la importancia de, donde aún considera que existen un gran número de deducciones, exenciones e incentivos fiscales, que reducen la base fiscal y la recaudación incluso con mayores tipos marginales. Solucionar estas ineficiencias en línea con las recomendaciones del comité de expertos designado por el Gobierno en 2014 permitiría elevar los ingresos entre un 0,25% y un 0,50% del PIB.Por otro lado, el FMI calcula quede forma que se armonizasen con la media europea podría elevar entre un 0,25% y un 0,50% del PIB la recaudación.En cuanto a la racionalización del gasto, el FMI considera que analizar las necesidades en áreas como la educación y la sanidad debe ser una prioridad, apuntando que la introducción de copagos para los servicios públicos salud, con excepciones o salvaguardas para los más vulnerables, podría contribuir a la reducción de los costes fiscales.Asimismo, la institución apunta que una mejor orientación de los subsidios a la contratación, así como la racionalización de varios incentivos a la contratación, quepara los trabajadores más jóvenes y de menores ingresos, proporcionaría un respaldo más eficaz a la generación de empleo para aquellos con mayores dificultades para incorporarse al mercado laboral.Por otro lado, el informe del FMI sostiene que el marco de financiación de las comunidades autónomas continuará representando un riesgo para el cumplimiento de los objetivos de déficit del país en ausencia de. En este sentido, el Fondo considera que a corto plazo la prioridad debe ser aplicar el actual marco normativo y fortalecer las instituciones de supervisión, así como los procedimientos y la condicionalidad bajo los mecanismos de liquidez regional.Sin embargo, el FMI advierte de que el cumplimiento de las reglas planteadas será difícil si el marco de gobernanza no se equipara con un sistema de financiación que mejore la capacidad de las regiones e incentive la disciplina fiscal. De este modo, la institución plantea la necesidad de acometer reformas que aumenten la transparencia y eficacia, así como para mejorar la capacidad de recaudación de las regiones y elevar la rendición de cuentas, además de mejorar el sistema intergubernamental de liquidación de transferencias reduciendo las discrepancias de volumen y los plazos entre pagos anticipados y derechos legales.Asimismo, el FMI propone eliminar gradualmente el uso de mecanismos regionales de liquidez para fines no relacionados con emergencias yA este respecto, las autoridades españolas consultadas por los miembros de la misión del FMI mostraron su acuerdo en la necesidad de llevar a cabo "reformas fundamentales" de la financiación regional, aunque señalaron que "harían necesario un fuerte compromiso político.La moderación salarial alentada por la reforma del mercado laboral acometida en España en 2012 evitó la pérdida de casi o, una cifra prácticamente equivalente a la de los puestos de trabajo generados por la economía española entre 2014 y 2015, según señala elen su último informe anual sobre España, donde subraya la necesidad deen las medidas ya aplicadas y perseverar en la corrección de desequilibrios como la dualidad del mercado de trabajo y las altas tasas de desempleo, principalmente entre jóvenes y parados de larga duración."En ausencia del ajuste salarial facilitado por la reforma, otros 900.000 empleos adicionales se habrían perdido, básicamente compensando la creación neta de puestos de trabajo observada entre 2014 y 2015", señala el FMI, que considera, además, que si una flexibilidad salarial similar a la apreciada tras la reforma hubiese prevalecido entre 2008 y 2012, "podría haberse evitado" la pérdida de 2 millones de empleos y el aumento de 8 puntos porcentuales de la tasa de paro.En su análisis, el FMI defiende que la evidencia empírica sugiere que la reforma del mercado laboral de 2012 en España "y contribuido al repunte de la creación de empleo". Asimismo, la institución considera que dicha reforma también ha estimulado la contratación al elevar la probabilidad de pasar del paro a un empleo indefinido y reduciendo la probabilidad de despido de los trabajadores con contrato temporal, aunque admite que su efecto sobre la dualidad del mercado de trabajo ha sido marginal en el corto plazo.En este sentido, el análisis del FMI reconoce que, a pesar de que existen algunas evidencias de que la reforma del mercado laboral ha promovidouna gran parte de los nuevos empleos siguen siendo contratos temporales, cuya incidencia en el total de empleo se ha mantenido sin cambios en torno al 25% desde 2008, una de las mayores tasas de temporalidad de Europa.Por otro lado, la institución considera que la reforma de 2012 no ha tenido un impacto significativo sobre la estructura de la negociación colectiva, puesto que los convenios siguen acordándose principalmente a nivel del sector y provincia, mientras son pocas las empresas queA nivel general, el FMI destaca en su análisis sobre la economía española que la reforma laboral de 2012 ha contribuido a, aunque señala que aún persisten "importantes rigideces", incluyendo la dualidad del mercado, para lo que considera necesario hacer más atractivos para los empresarios los contratos indefinidos.En este sentido, la institución plantea la necesidad de simplificar "el menú" de contratos a disposición del empresario al mismo tiempo que se reduce de forma efectiva la brecha de protección a los distintos tipos de empleo.De este modo, el FMI propone la introducción de un contrato único de duración indefinidaa lo largo del tiempo y que podría coexistir con otros contratos que darían respuesta a las necesidades específicas y costes de formación de sectores con elevada temporalidad como el turismo o la agricultura.Como alternativa a este contrato único, el Fondo plantea la introducción gradual en el mercado laboral español del modelo de mochila austriaca, que permitiría a los trabajadores trasladar de un empleo a otro los derechos de indemnización por despido independientemente de los tipos de contrato bajo los que se preste servicio. Por otro lado, mientras se ponen en marcha cambios de mayor calado, el FMI aboga por reducir las incertidumbres administrativas y reclama simplificar las causas de anulación de los despidos, algo que considera que actúa como desincentivo de la contratación indefinida.Las autoridades españolas contactadas por los representantes del FMI durante su estancia en el país a finales del pasado mes de octubre parasubrayaron que "su atención inmediata se centra en preservar los logros alcanzados", particularmente en un contexto marcado por la reciente decisión del Tribunal de Justicia de la UE sobre los trabajadores interinos.