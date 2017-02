Hacienda cambia el criterio y establece que los ciudadanos que acudan al turno de oficio paguen el IVA

Sentencia del Tribunal Europeo de Justicia

El Ministerio de Hacienda ha cambiado de criterio y establece ahora que los ciudadanos que acudan al turno de oficio para defenderse de cualquier litigio judicial deberán, a pesar de que para el beneficiario se trata de una prestación gratuita que, según Europa Press.Según dos consultas vinculantes de la Dirección General de Tributos ( DGT ) del pasado 25 de enero, los servicios prestados por abogados y procuradores a los beneficiarios del derecho a la asistencia jurídica gratuita "se encuentran sujetos y no exentos del IVA", debiéndose por tanto repercutir en factura el IVA ala partir del 26 de enero, fecha de publicación de las consultas.Hacienda reconoce que de acuerdo con una resolución del 18 de junio de 1986 de la DGT, que se publicó el 25 de junio en el Boletín Oficial del Estado, se consideró que estos serviciosal ser prestados con carácter obligatorio y gratuito en virtud del artículo 7.10 de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido.No obstante, Tributos cambia ahora el criterio apoyándose, según explica, en lade 16 de julio de 2016, que considera, a petición de una consulta de Bélgica, que los mencionados serviciosEn concreto, la sentencia analiza la sujeción al IVA de los servicios jurídicos de defensa prestados por los abogados belgas y, en particular, la asistencia gratuita, partiendo de los siguientes elementos de hecho: el servicio de asistencia jurídica gratuita se presta "de manera voluntaria" por los abogados y, siendo los honorarios satisfechos por el Estado belga.Además, la sentencia establece en primer lugar la sujeción al IVA de los servicios de defensa jurídica de acuerdo con los artículos 1.2 y 2.1.c) de la, por no considerar que traiga consigo un incremento de los gastos procesales tal que constituya un "En segundo lugar, declara no exentos los servicios de asistencia judicial gratuita debido a que la actividad de los abogados y procuradores, sino que se trata de servicios remunerados, en este caso pagados por los estados.Por todo ello, la DGTesta sentencia al turno de oficio español al determinar la onerosidad de estos servicios, ya que, aunque no son retribuidos por los beneficiarios de la asistencia jurídica,, en este caso la Administración Pública competente.Por tanto, Tributos concluye que los servicios prestados por abogados y procuradores a los beneficiarios del derecho a la asistencia jurídica gratuita estarán sujetos y no exentos del IVA, por lo que pagarán el tipo general del 21%. La base imponible será la retribución que perciban dichos abogados conpor su intervención en el correspondiente procedimiento judicial.La DGT aclara que atendiendo al principio de seguridad jurídica, el nuevo criterio será vinculante para la administración tributaria y comenzará a aplicarse a partir de las obligaciones tributarias que se generen, fecha de publicación de las consultas referidas.