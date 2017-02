Banco Santander negociará con los sindicatos el uso del correo electrónico tras archivar el expediente contra la CGT

El Tribunal Constitucional y el convenio

El Banco Santander ha archivado elque abrió al secretario general de la sección sindical de CGT, Juan José Paredes, por enviar correos electrónicos a “miles de empleados” de la entidad financiera “contraviniendo su normativa interna”. Además, la dirección del banco ha anunciado lacon los sindicatos para concretar las normas de utilización del correo electrónico en el envío de mensajes a la plantilla.. Y desde 2008, según reconoce la propia entidad, no se ha vuelto a debatir sobre el asunto.El banco ha cerrado el expediente, que podía implicar desde una suspensión de empleo y sueldo hasta el despido, pese a que señala a Paredes como la persona “directamente responsable de los hechos” y tras haber “constatado la realidad” de éstos. Pero la dirección ha optado por archivar el procedimiento sin consecuenciasen tanto no se alcance un acuerdo con los sindicatos sobre el uso del correo electrónico para el envío de mensajes colectivos. CGT se defiende asegurando que los correos. Dice que utiliza sus propias herramientas y aplicaciones, no las del banco. Por su parte, UGT se queja de que el banco lee los correos y, si detecta determinadas palabras clave, sus propias siglas, por ejemplo, los bloquea. Por eso, sus delegados tienen que–transformándolos, por tanto, en imágenes que no se pueden leer– para eludir los controles informáticos de la entidad. Tambiénes para garantizar la recepción de sus emails. Aunque la triquiñuela no les sirve durante mucho tiempo: en cuando la nueva cuenta es detectada, el sistema la bloquea yEl convenio colectivo de banca dispone que las entidades deben facilitara los sindicatos para difundir sus informaciones . También deben proporcionarles una “cuenta específica de correo corporativo”. Las condiciones de los envíos, establece el convenio, tendrán que fijarse medianteSin embargo, Santander y los delegados sindicales han sido incapaces de alcanzar un pacto al respecto. Ninguno de los sindicatos a los quepreguntó se mostró satisfecho con las restricciones que la entidad les impone para mandar correos a la plantilla.De hecho, no es la primera vez que el banco presidido por Ana Patricia Botín expedienta a un delegado sindical por mandar correos a la plantilla. Ocurrió en 2007 y el expedientado, tres veces, fueEn Españadentro de las empresas. Pero el Tribunal Constitucional (TC)en 2005. Así, considera las comunicaciones sindicales a la plantilla. Por lo que el empresario “no puede negarse a poner a su disposición ni puede unilateralmente privar a los sindicatos” del empleo del correo electrónico. Pero, al mismo tiempo, establece unas condiciones para los envíos de emails:ni perjudicar “el uso específico empresarial preordenado” para el correo, significativamente la asunción de mayores costes”.