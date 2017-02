Más peso de alimentos y menos transporte

El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicará el próximo 15 de febrero el Índice de Precios de Consumo (IPC) con la nueva base 2016, en la que se incluirán por primera vez productos como los servicios en línea de vídeo y música, los juegos de azar o el café monodosis, mientras que, como el brandy, las videocámaras o el DVD grabable.Como consecuencia de estos ajustes, la cesta de la compra del IPC base 2016, por debajo de los 489 productos de la base anterior, según ha informado Europa Press.El INE indica, en un comunicado, que con la implantación de la nueva base, que modifica a la actual de 2011,mediante cambios en la composición de la cesta de la compra teniendo en cuenta el gasto de los hogares en cada uno de ellos, de acuerdo con la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF). Así, se eliminan aquellos que hayan perdido importancia dentro del consumo de las familias y se incorporan otros cuya relevancia haya ido en aumento.Además, la nueva clasificación ofrece un mayor desglose de las parcelas de gasto en que se estructura la información que se difunde, de tal manera que el número de subclases, que era de 126 en la base 2011, aumenta hasta 219 en la nueva base 2016, al tiempo que, también en función de mayor o menor consumo de los mismos, para reflejar "de forma más precisa" las pautas de consumo de los hogares.Concretamente, el peso de los alimentos y bebidas no alcohólicas crece en la nueva base un 5,5% (hasta el 19,7% del gasto total), al tiempo que la ponderación de bebidas alcohólicas y tabaco aumenta un 9,1%, hasta representar el 3% del gasto total. También crece el peso de la vivienda, un 6,4% (hasta el 13,3% del total), mientras que(-11,4%, el 6,7% del total) y menaje (-4,3%, el 5,88% de todo el gasto)., hasta casi el 4% del gasto total, y aumenta un 21,8% el gasto en ocio y cultura, hasta el 8,5% del total. Comunicaciones (+4,5%, el 3,6% del total) y Enseñanza (+5,4%, el 1,68% del total) también aumentan su peso, mientras que, por el contrario, la ponderación del transporte cae un 5,9%, hasta el 14,6% de todo el gasto.Por último, el gasto que destinan las familias a, hasta el 12% de todo el gasto, mientras que el peso de otros bienes y servicios se reduce un 29,8%, hasta el 6,75% del total.Igual que en la base anterior, los precios se recogerán en 177 municipios (las 52 capitales de provincia y 125 municipios no capitales) ypara recoger los 22.000 precios con los que se calcula cada mes el IPC.El IPC con la nueva base también incluye algunos cambios para adaptarse al Sistema Europeo de Cuentas (SEC)o a algunas transacciones. En el primer caso, afecta a los seguros, cuyos precios, a partir de ahora, se incluirá en el IPC pero excluyendo las contraprestaciones recibidas, es decir, el gasto neto; mientras que en el caso de las transacciones no se tendrán en cuenta las realizadas entre hogares, por lo que desaparecerán las compraventas de automóviles usados entre particulares.Por último, en la nueva base se han incorporado dos cambios relacionados con las frutas y hortalizas frescas. Así,porque ya están disponibles todo el año en el mercado, y para aquellas que sigan manteniendo la estacionalidad se aplicará una nueva metodología del cálculo del precio para todo el año.En concreto, se estimará con la variación media de los precios del resto de productos que sí están disponibles,y no variable mes a mes como hasta ahora y el índice se calculará con los precios del mes de diciembre del año anterior, como referencia.