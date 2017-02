La ex vicepresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Lourdes Centeno se ha incorporado a EY Abogados como, indicaron a Europa Press en fuentes del sector.EY Abogados es, según su propia página web, "líder mundial en".El nombramiento de Centeno se conoce unos días después de que el consejo de administración de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) acordara proponer a la ex presidenta de la CNMV Elvira Rodríguez Tras su salida del supervisor del mercado, en octubre del año pasado, tanto Rodríguez como Centeno habíanen materias relacionadas con el mercado de valores. Esta colaboración no es retribuida.El diario Expansión, que adelanta el nombramiento, explica que Centeno, que es abogada del Estado, ya ha recibo elen EY.Tanto Elvira Rodríguez como Centeno tenían derecho a percibir tras sus ceses al frente de la CNMVdurante un máximo de 2 años, el plazo que fija la ley para sus incompatibilidades.Las dos asumieron los cargos al frente de la CNMV a finales de 2012, cuando se produjo la salida del anterior presidente, Julio Segura. Sus mandatos, de cuatro años de duración,Durante los cuatro años en los que Rodríguez y Centeno han pilotado la CNMV, el supervisor ha tenido que abordarcomo Pescanova y Abengoa , y gestionar nuevas medidas para evitar escándalos sonados como el de las participaciones preferentes.