Una ponencia "para hacer el bien"

"La prioridad es una reforma empresarial"

El encargado de la ponencia económica del PSOE, José Carlos Díez, ha dicho este martes que es "incomprensible" que el Gobierno no haya presentado aún los Presupuestos Generales del Estado., ha añadido."El PP debería haber presentado las cuentas, no sé que hicieron el año pasado. Han estado un año cobrando, porque", ha explicado en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press.Preguntado sobre si la posición del PSOE en los PGE es la del no es no, Díez ha dicho que para decidir algo. Con todo, ha recordado que el PSOE ya hizo "un gran esfuerzo por la gobernabilidad" cuando se abstuvo en la sesión de investidura de Mariano Rajoy."El PP tuvo esa oportunidad de generosidad en mayo de 2010. (Cristobal) Montoro dijo aquella frase: 'que se hunda España que nosotros la salvamos'. El PSOE sí que", ha aseverado.En este sentido, ha acusado al PP y al ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, de sery ha señalado que el propio Montoro ya estaría "despedido en menos de 24 horas" de cualquier empresa por su gestión."Lo voy a decir: el PP es un desastre. La gestión del año pasado es inaudita, no en toda la democracia, sino desde Isabel la Católica. El Goberno presentó un"Lo voy a decir: el PP es un desastre. La gestión del año pasado es inaudita, no en toda la democracia, sino desde Isabel la Católica. El Gobiernodiciendo que iba a haber un nivel de ingresos y han recaudado 20.000 millones de euros menos", ha lamentado.Por otro lado, el encargado de la ponencia económica que se presentará en el congreso del PSOE, ha explicado que está trabajando en una ponencia que tiene que ser "para que cualquier (candidato) que gane se sienta cómodo".Con todo, ha querido dejar claro que las ponencias, sino "para hacer el bien". "Uno piensa en el debate de ideas, en el bien del país. En poner otra vez a las personas en el centro", ha explicado."Somos conscientes de que hay dos candidatos. Nosotros queremos mandar un mensaje muy claro, muy potente: para nosotros. Ha habido una desafección importante que ha sido agravada por la crisis. La economía es un instrumento, no un objetivo", ha aclarado.En cuanto al contenido de la ponencia, Díez ha destacado lapara crear empleo. "Vamos a meter un plan de inversión europeo con eurobonos que permita que países con alto nivel de desempleo tengan trabajo", ha señalado."Vamos a tratar de elaborar un proyecto que permita que todos los ciudadanos de mundo decidan que España es también unen nuevos sectores con un programa de economía de las ciudades, que es donde se van a posicionas esos negocios", ha indicado.Para Díez, la etapa que se abre en el PSOE –del que no es afiliado– significa una "oportunidad de recuperar la socialdemocracia", un hueco que, según ha explicado,. "Hemos venido con esa intención, quiero un país mejor, y el mejor instrumento para lograrlo es el PSOE", ha apostillado.Por otro lado, el economista ha hablado de la reforma laboral y ha explicado que, y toca ahora "debatir el tipo de regulación laboral". Con todo, ha señalado que la prioridad debe ser una reforma empresarial.En relación a los planes para asegurar la hucha de la pensiones, Díez ha dicho que "el mejor plan es crear empleo de calidad", y ha asegurado que el"ha funcionado extremadamente bien" durante la crisis."El sistema público de pensiones es la. Estamos tocando la fibra sensible. El problema es que es como un transformador de luz: si metes salarios precarios habrá pensiones precarias", ha explicado.